Valdemar confirma presença em filiação de Azambuja ao PL neste domingo

Antes de tudo, o Partido Liberal (PL) de Mato Grosso do Sul confirmou a presença do presidente nacional, Valdemar Costa Neto, na filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja. O evento acontece neste domingo (21), às 9h, no Ondara Buffet Palace, em Campo Grande (MS). Além disso, a direção planeja filiar outras lideranças no mesmo ato, o que amplia o alcance político da cerimônia e encerra semanas de especulação.

Logo em seguida, dirigentes do PL enquadram a filiação como um movimento de recomposição e expansão do campo de direita no estado. Ao mesmo tempo, a sigla ancora a estratégia em sua principal referência nacional, Jair Bolsonaro, e articula pontes com segmentos da centro-direita, onde Valdemar desempenha papel crucial. Desse modo, o partido busca protagonismo na montagem das chapas para 2026.

Por outro lado, Reinaldo Azambuja retorna ao centro do tabuleiro com capital político acumulado em dois mandatos e capilaridade regional. Portanto, sua chegada atrai aliados, acelera conversas e reordena prioridades internas. Nesse processo, a liderança de Valdemar é frequentemente mencionada. Consequentemente, lideranças locais ajustam agendas, medem espaços e testam convergências para as próximas semanas.