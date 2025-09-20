Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Valdemar confirma presença em filiação de Azambuja ao PL neste domingo

Reinaldo Azambuja se filia ao PL neste domingo (21), em Campo Grande; Valdemar confirma presença e evento sinaliza rearranjo político para 2026.

Adriano Hany

Valdemar Costa Neto em ato de filiação do PL, em Campo Grande
Ato de filiação de Reinaldo Azambuja ao PL contará com a presença de Valdemar Costa Neto. Foto: Divulgação PL

Antes de tudo, o Partido Liberal (PL) de Mato Grosso do Sul confirmou a presença do presidente nacional, Valdemar Costa Neto, na filiação do ex-governador Reinaldo Azambuja. O evento acontece neste domingo (21), às 9h, no Ondara Buffet Palace, em Campo Grande (MS). Além disso, a direção planeja filiar outras lideranças no mesmo ato, o que amplia o alcance político da cerimônia e encerra semanas de especulação.

Logo em seguida, dirigentes do PL enquadram a filiação como um movimento de recomposição e expansão do campo de direita no estado. Ao mesmo tempo, a sigla ancora a estratégia em sua principal referência nacional, Jair Bolsonaro, e articula pontes com segmentos da centro-direita, onde Valdemar desempenha papel crucial. Desse modo, o partido busca protagonismo na montagem das chapas para 2026.

Por outro lado, Reinaldo Azambuja retorna ao centro do tabuleiro com capital político acumulado em dois mandatos e capilaridade regional. Portanto, sua chegada atrai aliados, acelera conversas e reordena prioridades internas. Nesse processo, a liderança de Valdemar é frequentemente mencionada. Consequentemente, lideranças locais ajustam agendas, medem espaços e testam convergências para as próximas semanas.

Em termos práticos, a presença de Valdemar sinaliza aval nacional e impulsiona negociações. Nesse contexto, articuladores do PL costuram apoios para ampliar bases e reduzir dispersões do campo conservador. Além disso, interlocutores avaliam hipóteses para 2026: Azambuja pode atuar como coordenador do bloco ou, eventualmente, disputar vaga majoritária (por exemplo, ao Senado). Assim, Valdemar vê a filiação funcionar como gatilho para um novo ciclo de alianças.

Repercussão e Estratégias Políticas

Enquanto isso, lideranças regionais monitorem a reação de adversários e mapeiam janelas de oportunidade em municípios-chave. Com isso, o PL projeta palanques competitivos, organiza nominatas proporcionais e estrutura uma narrativa unificada. Em síntese, a filiação recalibra a correlação de forças e condiciona a dinâmica do poder em Mato Grosso do Sul, com Valdemar sendo uma figura central.

Por fim, a cerimônia de domingo marca o início de uma fase mais intensa de articulação. A partir dela, o PL pretende consolidar um bloco robusto, alargar alianças e chegar a 2026 com fôlego organizativo, disciplina de campanha e capacidade de coordenação estadual. E assim, Valdemar continua a ser um pilar no processo.

