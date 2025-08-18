Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Vale do Ivinhema recebe mais de R$ 50 milhões em investimentos em obras e serviços

Entregas incluem escolas ampliadas, drenagem contra enchentes e reforço na segurança pública em três municípios da região

Fernando de Carvalho

Entrega de escola em Nova Andradina reuniu o governador em exercício José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e outras autoridades estaduais - Foto: João Garrigó/Vice-governadoria
Entrega de escola em Nova Andradina reuniu o governador em exercício José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e outras autoridades estaduais - Foto: João Garrigó/Vice-governadoria

O Vale do Ivinhema recebeu neste sábado (16) um conjunto de investimentos que já ultrapassam R$ 50 milhões em áreas como educação, infraestrutura, saneamento e segurança.

As agendas oficiais contemplaram os municípios de Nova Andradina, Batayporã e Anaurilândia, com entregas de obras estruturantes e anúncios de novos projetos.

Nova Andradina: escolas ampliadas e obras de saneamento

Em Nova Andradina, foram inauguradas melhorias na Escola Estadual Luiz Soares Andrade e na Escola Austrílio Capilé Castro, que recebeu ampliação de salas e adequações estruturais, somando mais de R$ 2,3 milhões.

O pacote geral de investimentos no município, nesta gestão, já passa de R$ 29 milhões. Entre as ações, destacam-se R$ 9 milhões destinados a obras de saneamento.

Batayporã: drenagem na Lagoa do Sapo

Em Batayporã, as atenções se voltaram para as obras de drenagem da Lagoa do Sapo, com 72% de execução. O investimento, superior a R$ 20 milhões, busca resolver um problema histórico de enchentes, oferecendo mais segurança às famílias que vivem próximas à área.

Anaurilândia: segurança reforçada em Vila Quebracho

No distrito de Vila Quebracho, que completou 58 anos neste sábado, foi reativado o Destacamento da Polícia Militar, que estava desativado há cerca de um ano. Seis novos policiais passam a atuar permanentemente na unidade.

Além disso, foi assinada a ordem de serviço para obras de pavimentação e drenagem em diversos bairros, avaliadas em R$ 2,6 milhões.

*Com informações do Governo de MS

