CAIXA inicia distribuição de vale-recarga em 17 capitais

A CAIXA Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (26) a segunda etapa do programa Gás do Povo, permitindo que 950 mil famílias realizem recarga gratuita do botijão de 13 kg de GLP em revendas credenciadas. O benefício faz parte da política pública federal voltada para ampliar o acesso ao gás de cozinha, promovendo saúde, segurança alimentar e dignidade.

As cidades atendidas são Rio Branco, Maceió, Macapá, Manaus, Brasília, Vitória, São Luís, Cuiabá, Campo Grande, João Pessoa, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, Aracaju e Palmas.

Funcionamento do benefício

O vale-recarga é utilizado diretamente na revenda, sem intermediários, e pode ser validado de três maneiras:

Cartão Bolsa Família com senha; Cartão de débito CAIXA com senha; CPF com código enviado ao celular.

A adesão das revendedoras é realizada mediante cadastro na ANP, situação regular na Receita Federal, conta PJ na CAIXA e uso da plataforma azulzinha.

Critérios de elegibilidade

O programa atende famílias selecionadas pelo MDS com base no CadÚnico, renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Famílias já beneficiárias do Bolsa Família têm prioridade.

Cada família deve levar o botijão vazio à revenda para receber a recarga cheia.