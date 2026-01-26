Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍTICA PÚBLICA

CAIXA inicia distribuição de vale-recarga em 17 capitais

Segunda fase do programa atende 950 mil famílias e prevê uso direto em revendas.

Gabriela Porto

Beneficiários do Gás do Povo poderão recarregar botijão de 13 kg em revendas credenciadas. - Foto: Divulgação.
Beneficiários do Gás do Povo poderão recarregar botijão de 13 kg em revendas credenciadas. - Foto: Divulgação.

A CAIXA Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (26) a segunda etapa do programa Gás do Povo, permitindo que 950 mil famílias realizem recarga gratuita do botijão de 13 kg de GLP em revendas credenciadas. O benefício faz parte da política pública federal voltada para ampliar o acesso ao gás de cozinha, promovendo saúde, segurança alimentar e dignidade.

As cidades atendidas são Rio Branco, Maceió, Macapá, Manaus, Brasília, Vitória, São Luís, Cuiabá, Campo Grande, João Pessoa, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Velho, Boa Vista, Florianópolis, Aracaju e Palmas.

Funcionamento do benefício

O vale-recarga é utilizado diretamente na revenda, sem intermediários, e pode ser validado de três maneiras:

  1. Cartão Bolsa Família com senha;
  2. Cartão de débito CAIXA com senha;
  3. CPF com código enviado ao celular.

A adesão das revendedoras é realizada mediante cadastro na ANP, situação regular na Receita Federal, conta PJ na CAIXA e uso da plataforma azulzinha.

Critérios de elegibilidade

O programa atende famílias selecionadas pelo MDS com base no CadÚnico, renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Famílias já beneficiárias do Bolsa Família têm prioridade.

Cada família deve levar o botijão vazio à revenda para receber a recarga cheia.

Cobertura e prazo

O Gás do Povo substituirá o Auxílio Gás dos Brasileiros, beneficiando 15 milhões de famílias até março de 2026. O programa prevê alcançar aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o país, garantindo acesso gratuito ao GLP.

Sobre o programa, consulta e canais de atendimento

O Gás do Povo é a nova política pública criada pelo Governo Federal para
ampliar e fortalecer o acesso ao gás de cozinha no Brasil. A iniciativa substitui o
Auxílio Gás dos Brasileiros (Lei nº 14.237/2021), promovendo mais justiça social,
saúde e dignidade às famílias de baixa renda.

A política representa um avanço significativo na proteção social brasileira, ao
garantir o acesso gratuito e digno a um insumo essencial para o bem-estar das
famílias atendidas. Trata-se de um investimento direto na qualidade de vida, na
saúde e na segurança alimentar da população mais vulnerável.

O programa vai oferecer gratuidade na recarga do botijão de gás de cozinha
(GLP) de 13 kg em revendas credenciadas, beneficiando cerca de 50 milhões de
pessoas. O processo de implementação do programa tem sua conclusão
prevista para março de 2026, quando 15 milhões de famílias serão contempladas
em todos os municípios brasileiros.

Os beneficiários poderão consultar a situação do seu direito ao vale do Gás do
Povo nos seguintes canais:

  • Aplicativo “Meu Social – Gás do Povo” (do Governo do Brasil);
  • Consulta do CPF do responsável familiar na página do Gás do Povo no
    site oficial do MDS (https://gasdopovo.mds.gov.br/ );
  • Portal Cidadão CAIXA (https://cidadao.caixa.gov.br);
  • Atendimento CAIXA Cidadão – 0800 726 0207.
    É possível ainda esclarecer dúvidas sobre o programa nos seguintes canais:
  • Disque Social 121, do MDS;
  • Canal FalaBR, do Governo do Brasil;
  • SAC CAIXA – 0800 726 0101.

Mais informações estão disponíveis no site da CAIXA

