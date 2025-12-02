Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

AGRONEGÓCIO

Valor Bruto da Produção sobe 26% em MS e chega a R$ 78,8 bilhões em outubro

Milho e soja impulsionam avanço e respondem por 78% da renda gerada pela lavoura no Estado

Fernando de Carvalho

Milho e soja impulsionam avanço e respondem por 78% da renda gerada pela lavoura no Estado - Foto: Arquivo/Aprosoja-MS
Milho e soja impulsionam avanço e respondem por 78% da renda gerada pela lavoura no Estado - Foto: Arquivo/Aprosoja-MS

Mato Grosso do Sul fechou outubro de 2025 com um crescimento de 26% no Valor Bruto da Produção (VBP), alcançando R$ 78,8 bilhões no período. O indicador, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e analisado a partir de dados da Aprosoja/MS, mostra um avanço equivalente a R$ 16,08 bilhões em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A expansão foi impulsionada principalmente pela produção agrícola, responsável por 65% de toda a receita gerada no Estado. Dentro desse grupo, milho e soja seguem como pilares da economia rural sul-mato-grossense.

As duas culturas responderam juntas por 78% do VBP da lavoura. O milho teve aumento expressivo de 92% no comparativo anual, enquanto a soja cresceu 12%.

O indicador da lavoura, que reúne todas as culturas comerciais, registrou alta de 25% em relação a outubro de 2024 — um incremento de R$ 10,12 bilhões no período. O desempenho reforça o peso da agricultura no resultado geral do Estado, mesmo em um cenário de oscilação de preços e desafios climáticos em algumas regiões produtoras.

No cenário nacional, o comportamento foi semelhante. O Brasil registrou elevação de 16% no VBP total, atingindo R$ 1,41 trilhão no mês analisado.

*Com informações da Aprosoja/MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos