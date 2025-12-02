Valor Bruto da Produção sobe 26% em MS e chega a R$ 78,8 bilhões em outubro

Mato Grosso do Sul fechou outubro de 2025 com um crescimento de 26% no Valor Bruto da Produção (VBP), alcançando R$ 78,8 bilhões no período. O indicador, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e analisado a partir de dados da Aprosoja/MS, mostra um avanço equivalente a R$ 16,08 bilhões em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A expansão foi impulsionada principalmente pela produção agrícola, responsável por 65% de toda a receita gerada no Estado. Dentro desse grupo, milho e soja seguem como pilares da economia rural sul-mato-grossense.

As duas culturas responderam juntas por 78% do VBP da lavoura. O milho teve aumento expressivo de 92% no comparativo anual, enquanto a soja cresceu 12%.

O indicador da lavoura, que reúne todas as culturas comerciais, registrou alta de 25% em relação a outubro de 2024 — um incremento de R$ 10,12 bilhões no período. O desempenho reforça o peso da agricultura no resultado geral do Estado, mesmo em um cenário de oscilação de preços e desafios climáticos em algumas regiões produtoras.

No cenário nacional, o comportamento foi semelhante. O Brasil registrou elevação de 16% no VBP total, atingindo R$ 1,41 trilhão no mês analisado.

*Com informações da Aprosoja/MS