Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

PAUTA FISCAL DO PESCADO

Sefaz define valores para venda interestadual de peixes de cultivo

MS fixa valor de referência para peixes de cultivo em vendas interestaduais, com base de R$ 7,00. Veja os detalhes.

Adriano Hany

Documento oficial da Sefaz MS sobre valor de referência para peixes de cultivo em operações interestaduais
Portaria atualiza tabela fiscal e fixa valor de referência para peixes de cultivo enviados de MS a outros estados. Foto: Gerada por IA | Adriano Hany

A Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul atualizou a pauta fiscal e definiu um valor de referência para peixes de cultivo em operações interestaduais. Essa medida impacta diretamente produtores e empresas que enviam pescado para fora do estado. A mudança foi formalizada pela Portaria nº 3768, assinada em 27 de janeiro de 2026, por meio da Superintendência de Administração Tributária (SAT), vinculada à Sefaz.

Valores da nova pauta

Descrição do Produto Tipo de Operação Valor de Referência (R$)
TAMBATINGA (Peixe de Confinamento) Interestadual 7,00
PATINGA (Peixe de Confinamento) Interestadual 7,00
TAMBAQUI (Peixe de Confinamento) Interestadual 7,00

A partir da publicação, três espécies produzidas em sistema de confinamento, dentro da piscicultura, passam a integrar a tabela de Valor Real Pesquisado (VRP), usada como referência fiscal em saídas de mercadorias. Segundo o texto, a atualização foi feita para manter a tabela ajustada e oferecer um parâmetro uniforme para a base de cálculo dos tributos. Isso vale para as operações em que a produção sul-mato-grossense segue para outras unidades da federação.

Foi publicada nesta semana a Portaria nº 3768, e foram incluídas na tabela de VRP as espécies Tambatinga, Patinga e Tambaqui, todas relacionadas à produção em piscicultura.

Com a mudança, foi fixado o valor de R$ 7,00 como referência para essas espécies quando houver venda ou transferência para fora do estado. Assim, a tributação será aplicada sobre uma base padronizada nas operações interestaduais.

O que muda na prática

Na organização usada pelo fisco, o VRP funciona como um preço de referência para fins de tributação em saídas do estado. Além disso, a portaria deixa claro que o foco da atualização está na operação interestadual, justamente para evitar variações de base de cálculo entre diferentes contribuintes. Isso ocorre quando o pescado de cultivo é comercializado com destino a outros estados.

Embora a tabela não trate de preço de varejo ou de atacado dentro do território sul-mato-grossense, ela estabelece um parâmetro fiscal para operações específicas. Dessa forma, contribui para uniformizar o cálculo em situações em que o produto deixa Mato Grosso do Sul.

A portaria também registra que a atualização ocorreu após um pedido interno para revisão da tabela. O objetivo foi manter a cobrança tributária baseada em um valor de referência único nas operações interestaduais relacionadas ao pescado de cultivo.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos