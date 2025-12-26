Veículo cai no Rio Miranda e comerciante morre afogado em Jardim

comerciante Valter Avelar de Aquino, de 69 anos, conhecido em Jardim como “Macaco do Lanche”, morreu na madrugada desta quinta-feira, 25 de dezembro. Isso ocorreu após um veículo VW/Gol cair no Rio Miranda, em uma estrada rural do município, na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul. A morte foi registrada como afogamento. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas.

De acordo com as informações repassadas, Valter trafegava pela estrada da Praia Marli. No entanto, por motivos que seguem sob apuração, o carro teria saído da via e caído no rio. Em seguida, o veículo foi arrastado pela correnteza e acabou parando ao se enroscar em galhos de árvores, permanecendo submerso.

Detalhes do Acidente no Rio Miranda

A ocorrência foi percebida pela manhã. Um popular que passava pelo local visualizou o carro dentro do rio e acionou as forças de segurança. Assim, equipes do Corpo de Bombeiros, além da Polícia Civil e da Polícia Militar, foram chamadas para atender o caso e dar início aos procedimentos no local.

Para que o corpo fosse retirado, o vidro traseiro do veículo precisou ser quebrado, segundo o relato. Depois disso, a situação passou a ser tratada como caso a ser investigado. O foco é entender como o automóvel caiu no Rio Miranda e em que condições o acidente ocorreu.

Repercussão e Investigações

Valter era descrito como uma figura muito conhecida em Jardim, e a morte provocou comoção na cidade. Enquanto isso, o episódio está sendo investigado pelas autoridades, que deverão reunir informações e registros para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.