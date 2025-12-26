Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TRAGÉDIA EM JARDIM

Veículo cai no Rio Miranda e comerciante morre afogado em Jardim

Comerciante Valter Avelar, o “Macaco do Lanche”, morreu após veículo cair no Rio Miranda, em Jardim; caso é investigado.

Adriano Hany

Trecho de rio com carro parcialmente submerso e equipe de resgate ao fundo em cenário rural, sem identificação de pessoas.
Ocorrência foi registrada na estrada da Praia Marli, em Jardim, na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul. Foto: Jardim MS News

comerciante Valter Avelar de Aquino, de 69 anos, conhecido em Jardim como “Macaco do Lanche”, morreu na madrugada desta quinta-feira, 25 de dezembro. Isso ocorreu após um veículo VW/Gol cair no Rio Miranda, em uma estrada rural do município, na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul. A morte foi registrada como afogamento. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser esclarecidas.

De acordo com as informações repassadas, Valter trafegava pela estrada da Praia Marli. No entanto, por motivos que seguem sob apuração, o carro teria saído da via e caído no rio. Em seguida, o veículo foi arrastado pela correnteza e acabou parando ao se enroscar em galhos de árvores, permanecendo submerso.

Detalhes do Acidente no Rio Miranda

A ocorrência foi percebida pela manhã. Um popular que passava pelo local visualizou o carro dentro do rio e acionou as forças de segurança. Assim, equipes do Corpo de Bombeiros, além da Polícia Civil e da Polícia Militar, foram chamadas para atender o caso e dar início aos procedimentos no local.

Para que o corpo fosse retirado, o vidro traseiro do veículo precisou ser quebrado, segundo o relato. Depois disso, a situação passou a ser tratada como caso a ser investigado. O foco é entender como o automóvel caiu no Rio Miranda e em que condições o acidente ocorreu.

Repercussão e Investigações

Valter era descrito como uma figura muito conhecida em Jardim, e a morte provocou comoção na cidade. Enquanto isso, o episódio está sendo investigado pelas autoridades, que deverão reunir informações e registros para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos