Início Campo Grande

CIRURGIA EM SP

Vander Loubet fará cirurgia de prostatectomia nesta terça em São Paulo

Vander Loubet fará prostatectomia em São Paulo nesta terça 28; acompanhamento será de 15 dias, com boletins oficiais.

Adriano Hany

Deputado Vander Loubet anuncia prostatectomia com acompanhamento de 15 dias
Cirurgia de Vander Loubet será em São Paulo; gabinete manterá atendimento e divulgará boletins médicos.

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) informou que passará por cirurgia para retirada de câncer na próstata nesta terça-feira (28 de outubro), em São Paulo (SP). O procedimento, uma prostatectomia, foi anunciado pelo parlamentar junto com orientações médicas sobre o período de recuperação. Segundo ele, o diagnóstico em fase inicial favorece o prognóstico e aumenta as chances de recuperação completa.

De acordo com a comunicação do deputado, a cirurgia foi marcada para a noite de terça-feira e será realizada em hospital da capital paulista. Conforme orientação dos médicos, está previsto acompanhamento pós-cirúrgico de 15 dias, período no qual Vander deverá manter repouso e realizar exames periódicos. Após esse intervalo, a retomada das atividades será gradual, seguindo avaliação clínica.

Confiança na Cura e Acompanhamento Contínuo

Além disso, o parlamentar reafirmou confiança na cura, relacionando a perspectiva positiva ao diagnóstico precoce. Nesse contexto, apontou que o planejamento de cuidado inclui monitoramento contínuo nas duas semanas seguintes ao procedimento, com a possibilidade de retorno progressivo à agenda pública caso a evolução clínica seja considerada adequada pela equipe.

Durante o afastamento temporário, o mandato continuará em funcionamento por meio da assessoria de gabinete em Brasília e do escritório em Campo Grande (MS). O atendimento a prefeitos, vereadores e lideranças seguirá em tramitação, inclusive com acompanhamento de demandas junto a ministérios e autarquias do governo federal. A estrutura, conforme informado, manterá o fluxo de trabalho e de interlocução institucional.

Transparência e Informações sobre a Recuperação

Também foi indicado que boletins médicos serão divulgados à imprensa e ao público sempre que houver atualizações relevantes sobre a cirurgia e a recuperação. Desse modo, o gabinete afirma que pretende assegurar transparência sobre o andamento do tratamento e o cumprimento das recomendações da equipe de saúde. Por fim, não foram informados detalhes adicionais sobre horário do procedimento, instituição hospitalar ou equipe responsável.

