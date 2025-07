Vander Loubet confirma candidatura ao Senado e defende alianças para apoiar Lula em MS

O deputado federal Vander Loubet (PT) confirmou que será candidato ao Senado nas eleições de 2026. A declaração foi feita nesta sexta-feira (25), durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande.

O parlamentar, recém-eleito presidente estadual do PT, afirmou que a candidatura faz parte de uma estratégia do partido para ampliar o apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Estado.

“Sou candidato a senador. Assumi a presidência do PT justamente para construir essa candidatura. O objetivo é consolidar uma frente ampla e garantir um palanque forte para o presidente Lula em Mato Grosso do Sul”, disse.

Projetos voltados a comunidades indígenas e infraestrutura

Vander destacou que parte de sua atuação no Congresso tem sido direcionada a comunidades indígenas, quilombolas e à agricultura familiar. Ele citou a destinação de R$ 54 milhões para levar água potável às aldeias indígenas do Estado, recurso que, segundo ele, já tem projeto concluído e será gerido pela Sanesul com tarifa social.

Além disso, o deputado mencionou investimentos em infraestrutura, como obras no aeroporto de Dourados e duplicações de rodovias previstas no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Tarifas dos EUA e defesa da soberania nacional

Questionado sobre o tarifário anunciado pelos Estados Unidos a partir de 1º de agosto, Vander disse que o governo federal está atuando para negociar a medida sem abrir mão da soberania.

“Queremos negociar, mas não abrimos mão da democracia e da soberania nacional. O governo tem agido de forma correta ao dialogar com os setores afetados”, afirmou.

Alianças políticas em Mato Grosso do Sul

Sobre as articulações para 2026, o parlamentar defendeu a permanência do PT na base do governo estadual caso o governador Eduardo Riedel (PSDB) apoie Lula na eleição presidencial.

Vander também revelou conversas com lideranças como o ex-governador André Puccinelli (MDB) e a ministra do Planejamento, Simone Tebet.

“Queremos consolidar uma frente ampla em apoio ao Lula no Estado. Se o governo sinalizar apoio ao presidente, não há por que sair da base”, declarou.

Vander ainda confirmou que o partido mantém diálogo com o ex-deputado federal Fábio Trad para integrá-lo ao PT, mas frisou que sua possível candidatura ao governo será definida conforme o cenário eleitoral.

Estratégia para fortalecer Lula em MS

Ao final da entrevista, o deputado ressaltou que a prioridade do PT é reeleger Lula e conquistar uma vaga no Senado. “Quero ser o senador do presidente Lula aqui no Estado. Sempre respeitei os prefeitos independentemente de partido e quero continuar ajudando todos os municípios”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra: