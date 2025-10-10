Veículos de Comunicação
POLÍTICA

Vander Loubet é diagnosticado com câncer de próstata em fase inicial

Deputado federal passa por exames complementares e deve ajustar a agenda pública durante o tratamento

Fernando de Carvalho

Deputado federal passa por exames complementares - Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados
Deputado federal passa por exames complementares - Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados

O deputado federal Vander Loubet (PT) foi diagnosticado com câncer de próstata em estágio inicial, segundo informações divulgadas nesta sexta-feira (10). O diagnóstico foi identificado durante exames de rotina, realizados como parte do acompanhamento médico preventivo que o parlamentar mantém há vários anos.

De acordo com a nota encaminhada à imprensa, o diagnóstico precoce garante prognóstico positivo, com altas chances de recuperação. O deputado está passando por exames complementares, que vão definir o protocolo e o cronograma de tratamento.

A agenda pública será ajustada temporariamente, mas as atividades do mandato devem seguir normalmente.

A equipe médica responsável deve emitir boletins periódicos sobre o andamento do tratamento. Vander Loubet afirmou estar tranquilo e confiante, destacando o apoio da família e dos amigos.

“O diagnóstico precoce salva vidas. Estou confiante”, afirmou o parlamentar.

Aos 62 anos, Vander Loubet cumpre o sexto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados, que termina no fim de 2026. O parlamentar já anunciou pré-candidatura ao Senado Federal e considera esta fase uma transição para um novo ciclo de sua trajetória política.

*Com informações da Assessoria do Vander Loubet

