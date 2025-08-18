Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CULTURA

Vanessa da Mata reúne mais de 20 mil pessoas no Parque das Nações

Show do MS ao Vivo misturou clássicos da MPB com a novidade da cena musical sul-mato-grossense

Fernando de Carvalho

Vanessa da Mata durante show no Parque das Nações Indígenas - Foto: Daniel Reino
Vanessa da Mata durante show no Parque das Nações Indígenas - Foto: Daniel Reino

Mais de 20 mil pessoas acompanharam neste domingo (17) o show de Vanessa da Mata no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. A apresentação, parte da programação do MS ao Vivo, reuniu grandes sucessos da artista mato-grossense e apresentou ao público o cantor Kalélo, representante da nova geração da música sul-mato-grossense.

O público cantou junto músicas como “Amado”, “Não me Deixe Só” e “Boa Sorte”, além de acompanhar faixas do disco mais recente da artista, “Esperança”, que traz parcerias com João Gomes e Jotapê. Durante o espetáculo, Vanessa ressaltou a recepção calorosa dos campo-grandenses:

“Estou em casa, me sinto em casa aqui. Uma recepção linda em uma noite linda. Salve nosso Centro-Oeste”, afirmou.

A novidade de Kalélo

Antes da atração principal, Kalélo subiu ao palco e surpreendeu o público. Com letras que abordam juventude, cidade e cotidiano, o artista mistura referências da MPB com elementos do forró e do blues.

Kalélo durante durante show no Parque das Nações Indígenas – Foto: Daniel Reino

O show, registrado para a gravação de seu próximo DVD, destacou a força de um movimento musical que busca renovação sem perder vínculos com as raízes regionais.

A estudante Débora Alves contou que conheceu o artista por meio de aplicativos.

“Achei diferente, une muita coisa. Fiquei curiosa para ver no show e valeu a pena”, disse.

Já Iasmin Lopes, que aguardava ansiosa pelas músicas de Vanessa, avaliou a abertura como uma surpresa positiva.

“Gostei muito. Achei até parecido com o estilo da Vanessa, uma MPB, mas diferente”, comentou.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS

