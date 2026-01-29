Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

MEIO AMBIENTE

Vazamento de ácido na BR-376 é investigado pelo MP em MS

Derramamento de 460 litros de ácido sulfúrico ocorreu após falha em carreta

Karina Anunciato

Empresa responsável pelo material foi multada Foto: MPMS
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) investiga o derramamento de cerca de 460 litros de ácido sulfúrico diretamente no solo às margens da BR-376, no município de Ivinhema (MS). O vazamento ocorreu após o rompimento de uma válvula no duto de abastecimento de uma carreta que transportava produtos químicos.

Segundo relatório da Polícia Militar Ambiental (PMA), o incidente aconteceu no dia 28 de novembro de 2025, por volta das 10h. A substância vazou do tanque instalado no reboque do veículo e atingiu o solo da rodovia. A empresa responsável pela carga foi autuada e recebeu multa administrativa de R$ 9,2 mil.

Investigação do Ministério Público

A apuração está a cargo da 2ª Promotoria de Justiça de Ivinhema. O promotor Allan Thiago Barbosa Arakaki determinou a realização de diligências para avaliar a extensão do dano ambiental causado pelo produto químico, considerado altamente corrosivo.

Entre as medidas adotadas, o Ministério Público solicitou uma perícia técnica à Secretaria de Desenvolvimento de Apoio às Atividades de Execução (Daex), do próprio MPMS. O objetivo é verificar o grau de contaminação do solo, a gravidade do impacto ambiental e se haverá necessidade de medidas de reparação, seja por recuperação direta da área ou por indenização.

Ações Legais e Apuração Criminal

Além da investigação na esfera civil, o MP também encaminhou o caso à Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema para a abertura de inquérito policial. A apuração criminal busca identificar se houve crime ambiental, como poluição que possa causar danos à saúde humana ou ao meio ambiente.

O inquérito civil segue em andamento e deverá apontar se as ações adotadas pela empresa após o vazamento foram suficientes para conter os danos ou se novas medidas serão exigidas para a recuperação da área afetada.

