Vazio sanitário da soja em MS começa em 15 de junho

Já estão definidas as datas que produtores de soja de Mato Grosso do Sul deverão seguir para o vazio sanitário e o plantio da safra 2025/2026. A Portaria nº 1.271, publicada nesta segunda-feira (5) pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), estabelece o calendário nacional da cultura, com cronograma específico para cada estado.

No caso de Mato Grosso do Sul, o período de vazio sanitário foi fixado entre os dias 15 de junho e 15 de setembro de 2025. Durante esses três meses, fica proibida a presença de plantas de soja nas lavouras, medida que visa conter a sobrevivência do fungo causador da ferrugem asiática — doença que pode comprometer severamente a produção do grão.

A semeadura estará autorizada a partir de 16 de setembro, podendo ser realizada até o dia 31 de dezembro de 2025. Com isso, agricultores do Estado devem ajustar o planejamento das lavouras para cumprir as exigências legais e evitar sanções.

O cumprimento do calendário é fiscalizado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), em parceria com o Ministério da Agricultura. Produtores que descumprirem as normas podem ser autuados e ter prejuízos no processo produtivo.

Mato Grosso do Sul está entre os maiores produtores de soja do Brasil e, por isso, as medidas adotadas para prevenir a ferrugem asiática têm impacto direto na produtividade e na competitividade do Estado no mercado nacional e internacional.

A adoção de uma janela fixa para plantio e vazio sanitário é considerada uma das principais estratégias de controle da doença, que tem alto potencial de dano e exige ação coordenada entre os entes da cadeia produtiva.