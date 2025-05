Veículo carregado com mais de 900 kg de drogas é abandonado após colisão em ponte rural de Maracaju

Um carregamento de drogas avaliado em cerca de R$ 1,8 milhão foi apreendido em Maracaju. A carga estava em um veículo abandonado após colidir com a estrutura de uma ponte sobre o Rio Santa Gertrudes, na MS-460. Ninguém foi preso.

O carro foi encontrado por equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante patrulhamento na zona rural do município. No interior do carro, os policiais localizaram centenas de tabletes de entorpecentes.

A pesagem apontou 900 quilos de maconha e outros 9,7 quilos de skunk — uma variação mais concentrada da droga.

Diligências foram realizadas na tentativa de localizar o condutor, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado. A suspeita é de que o motorista tenha perdido o controle do carro durante a fuga e abandonado o veículo após a colisão.

A droga foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Maracaju, que ficará responsável pela investigação. O caso se soma a outras apreensões de grande porte realizadas em rodovias e estradas vicinais da região, utilizada com frequência como rota do tráfico vindo da fronteira com o Paraguai.

A apreensão ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que reúne esforços entre o Governo do Estado e o Ministério da Justiça para reforçar o policiamento em áreas estratégicas do território sul-mato-grossense.

*Com informações do DOF