Veículo com cigarros contrabandeados é apreendido em área de mata em Laguna Carapã

Um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido nesta terça-feira (27) em Laguna Carapã, na região sul de Mato Grosso do Sul. O carro, um Fiat Uno, estava abandonado em meio a uma área de mata às margens da estrada Passo Kau, na zona rural do município.

De acordo com os policiais que participaram da ocorrência, durante patrulhamento na região, a equipe avistou o automóvel parado e, ao se aproximar, percebeu pela janela que o interior estava carregado com diversas caixas de cigarros. A carga totalizou 550 pacotes, todos de origem estrangeira.

Os militares realizaram buscas nas proximidades, mas ninguém foi localizado. O veículo e a mercadoria foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Ponta Porã.

A ação fez parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com apoio do Exército Brasileiro.

A operação integra a chamada Águia Tempestade no Oeste II, que reforça o patrulhamento em áreas próximas à fronteira.

*Com informações da DOF