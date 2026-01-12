Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Veículo com crianças é flagrado transportando mais de 72 quilos de maconha

Apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-267, em Nova Alvorada do Sul, e casal foi preso

Fernando de Carvalho

Apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-267 - Foto: Divulgação/PRF
Apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-267 - Foto: Divulgação/PRF

Um casal foi preso em flagrante neste domingo (11) após ser flagrado transportando mais de 72 quilos de maconha em um veículo abordado na BR-267, em Nova Alvorada do Sul.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O carro era ocupado pela motorista, um homem e duas crianças, de 8 e 11 anos.

Durante a abordagem, os policiais identificaram contradições nas informações prestadas pela condutora sobre a viagem. Além disso, foi percebido forte odor de maconha no interior do automóvel, o que levou a uma vistoria mais detalhada.

Na inspeção, os agentes encontraram 63,1 quilos de maconha e outros 9,4 quilos de skunk escondidos no assoalho do veículo, totalizando 72,5 quilos de entorpecentes. Questionada, a mulher informou que a droga teria como destino a cidade de São Paulo. O passageiro confirmou que sabia do transporte da droga.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as crianças. O casal foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em Nova Alvorada do Sul, junto com o veículo e a droga apreendida.

*Com informações da PRF

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos