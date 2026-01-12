Veículo com crianças é flagrado transportando mais de 72 quilos de maconha

Um casal foi preso em flagrante neste domingo (11) após ser flagrado transportando mais de 72 quilos de maconha em um veículo abordado na BR-267, em Nova Alvorada do Sul.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O carro era ocupado pela motorista, um homem e duas crianças, de 8 e 11 anos.

Durante a abordagem, os policiais identificaram contradições nas informações prestadas pela condutora sobre a viagem. Além disso, foi percebido forte odor de maconha no interior do automóvel, o que levou a uma vistoria mais detalhada.

Na inspeção, os agentes encontraram 63,1 quilos de maconha e outros 9,4 quilos de skunk escondidos no assoalho do veículo, totalizando 72,5 quilos de entorpecentes. Questionada, a mulher informou que a droga teria como destino a cidade de São Paulo. O passageiro confirmou que sabia do transporte da droga.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as crianças. O casal foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul em Nova Alvorada do Sul, junto com o veículo e a droga apreendida.

*Com informações da PRF