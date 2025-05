Veículo furtado no Paraná é recuperado em Tacuru

Um homem de 25 anos foi preso nesta segunda-feira (19) após ser flagrado conduzindo um veículo furtado na MS-295, na zona rural de Tacuru, região sul do estado. O Chevrolet Onix, de cor branca, havia sido furtado no mesmo dia na cidade de Curitiba, no Paraná.

De acordo com informações da ocorrência, a prisão ocorreu durante um bloqueio realizado por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). O condutor demonstrou excesso de nervosismo ao ser abordado e apresentou respostas contraditórias sobre o motivo da viagem.

Motorista disse que receberia R$ 500 para entregar o veículo

Durante a checagem dos sinais identificadores do veículo, os policiais constataram que se tratava de um carro furtado. Questionado, o homem confessou que havia sido contratado para pegar o veículo em Curitiba e levá-lo até Paranhos, na fronteira com o Paraguai. Pelo serviço, ele afirmou que receberia R$ 500.

A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Tacuru, que dará continuidade às investigações.

Ação integra programa de segurança nas fronteiras

A abordagem foi realizada dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma iniciativa que reúne ações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com foco no combate a crimes transfronteiriços.

*Com informações do DOF