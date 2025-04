Veículo paraguaio com mais de 300 kg de maconha é apreendido em Coronel Sapucaia

Um carro com placas do Paraguai carregado com mais de 300 quilos de maconha foi apreendido nesta quarta-feira (9) em Coronel Sapucaia, cidade sul-mato-grossense que faz fronteira com o país vizinho. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, o flagrante ocorreu durante patrulhamento do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na região da Linha Internacional. Os policiais tentaram abordar o veículo, que seguia por uma estrada vicinal em alta velocidade. O motorista abandonou o carro e fugiu a pé em direção ao Paraguai.

Dentro do automóvel foram encontrados diversos fardos de maconha, que totalizaram 302 quilos da droga após a pesagem. O entorpecente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia.

O material apreendido está avaliado em cerca de R$ 630 mil. A ocorrência foi registrada como tráfico internacional de drogas.

A ação faz parte das atividades desenvolvidas pelo Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

*Com informações do DOF