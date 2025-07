Veículo roubado no Ceará é recuperado pela PRF em Sidrolândia

Um veículo com registro de roubo em Fortaleza (CE) foi recuperado na BR-060, em Sidrolândia, após percorrer mais de 3 mil quilômetros. A ação ocorreu na sexta-feira (27), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O carro, um Toyota Corolla Cross XRX, era conduzido por um homem que viajava do Ceará com destino à região de fronteira, em Ponta Porã. Segundo a PRF, o motorista demonstrou nervosismo durante a abordagem no km 416 da rodovia e apresentou respostas desencontradas sobre os motivos da viagem.

Durante a vistoria, os agentes encontraram sinais de adulteração no veículo e confirmaram que ele havia sido roubado em Fortaleza no último dia 22.

Questionado, o condutor acabou confessando que foi contratado para entregar o automóvel na fronteira. Ele foi detido em flagrante e encaminhado, junto com o veículo, para a Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia.

*Com informações da PRF