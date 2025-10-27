Veja as vagas e concursos da semana no Fábrica de Talentos

A semana começa com oportunidades para quem busca colocação no mercado de trabalho em Mato Grosso do Sul. No quadro Fábrica de Talentos, do programa Microfone Aberto da Massa FM, foram destaque o concurso do Tribunal de Justiça (TJMS) e vagas em Dourados, Três Lagoas, Campo Grande e Bandeirantes.

Concurso do TJMS tem salários de até R$ 7,9 mil

São mais de 360 vagas, sendo 350 para analista judiciário e 10 para técnico de nível superior e enfermeiro, com salário inicial de R$ 7.960,97, auxílio-alimentação de R$ 2.200 e auxílio-transporte de R$ 500. As inscrições abrem nesta quarta-feira (30)

Dourados: comércio e saúde contratam

Entre as vagas anunciadas:

Casa de Bolos: auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais e boleira

📱 (67) 99962-8460 – com cesta básica, vale-transporte e gratificação por metas

Hospital Santa Rita (em transição para Santa Casa): fisioterapeuta

📧 [email protected]

📧 Quimisul (varejo): assistente financeiro

Salário: acima de R$ 2.500, plano de saúde e vale-alimentação

📱 (67) 98445-0715

Três Lagoas: indústria e serviços

Auxiliar de carga e descarga

R$ 1.827 + hora extra + vale-alimentação de R$ 350

📱 (67) 99172-3307

Lavador de veículos pesados

R$ 1.821 + R$ 300 de bonificação

📱 (67) 99906-3011

Campo Grande tem vagas pela Funsat

As oportunidades divulgadas incluem: supervisor administrativo, trabalhador agropecuário, chefe de cozinha, conferente de logística e vagas temporárias em setores diversos. O atendimento na Fundação Social do Trabalho (Funsat) ocorre até 17h.

C.Vale abre vaga em Bandeirantes

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial está com seleção aberta para vendedor de farmácia veterinária, na nova loja agropecuária de Bandeirantes. A função exige experiência com vendas de medicamentos veterinários e nutrição animal. Candidaturas devem ser realizadas pelo site vagas.cvale.com.br.

