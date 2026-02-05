Veículos de Comunicação
SOLIDARIEDADE

Venda de fantasias para o carnaval ajuda crianças com câncer

Acessórios e roupas para crianças e adultos podem ser encontrados a partir de R$ 8

Karina Anunciato

Dinheiro arrecadado ajuda a manter casa de apoio da AACC em Campo Grande Foto: Assessoria
Quem pretende aproveitar o Carnaval gastando pouco encontra no bazar fixo da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC/MS) uma alternativa econômica e solidária. O espaço reúne fantasias, acessórios e roupas com preços a partir de R$ 8, com opções para crianças e adultos.

O bazar oferece fantasias completas por cerca de R$ 70, além de itens como tiaras, chapéus, máscaras, gravatas e adereços diversos. Parte dos produtos é resultado de doações em bom estado de conservação, mas há também peças novas, ainda embaladas.

Bazar Solidário da AACC/MS

Toda a renda arrecadada é destinada à manutenção da Casa de Apoio da AACC/MS, que acolhe crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer vindos de diferentes regiões do Estado e também de cidades da fronteira. No local, os pacientes recebem hospedagem, cinco refeições diárias, itens de higiene, acompanhamento com nutricionista e psicóloga, além de atividades lúdicas.

A instituição enfrenta despesas mensais que chegam a cerca de R$ 400 mil, valor destinado a custos como alimentação, energia, água, combustível, telefone e materiais de limpeza. A entidade também cobre exames e medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Outras Formas de Ajudar a AACC/MS

O bazar funciona de forma permanente ao longo do ano, não apenas em datas comemorativas. Além de fantasias, o espaço comercializa roupas, calçados, brinquedos, eletroeletrônicos e livros, reforçando uma das principais fontes de arrecadação da AACC/MS.

