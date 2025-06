Vendaval tomba carreta sobre ponte entre MS e PR durante neblina densa

Uma forte rajada de vento, associada à neblina densa, provocou o tombamento de uma carreta no trecho da BR-487 que liga Naviraí (MS) a Icaraíma (PR), sobre os braços do Rio Paraná. O acidente ocorreu neste fim de semana em uma das cinco pontes da região, ponto crítico de tráfego entre os dois estados, ambos sob alerta de tempestade.

Imagens divulgadas pelo Portal Icaraíma mostram o veículo já tombado sobre a pista, encoberta pela névoa. As condições adversas de visibilidade e os ventos intensos contribuíram para o acidente, registrado nesse sábado (7), no momento em que Porto Camargo — localidade paranaense próxima — era atingido por chuva de pedra e rajadas de vento.

A carreta bitrem pertence à empresa Gazin e a retirada da pista só seria realizada neste domingo (8) devido às condições do tempo. Dois guindastes estão sendo mobilizados para o serviço de remoção do veículo.

O gerente de Logística e Transporte da empresa, Marcos Utsunomiya, informou que o motorista do bitrem teve ferimentos leves e que o compartimento de carga do veículo estava vazio, o que pode ter facilitado o tombamento.

Condições do tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), está em vigor um alerta de tempestade de nível amarelo, válido até as 10h da segunda-feira (9). O aviso cobre 44 municípios de Mato Grosso do Sul e diversas regiões do Paraná. A previsão inclui chuva entre 20 e 30 milímetros por hora (até 50 mm por dia) e rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h.

A combinação entre vendavais, descargas elétricas e possibilidade de alagamentos elevou o risco de acidentes e transtornos. A queda de árvores e falhas pontuais no fornecimento de energia elétrica também foram mencionadas no alerta meteorológico.

As autoridades recomendam que os motoristas redobrem a atenção ao trafegar por áreas de risco, especialmente em trechos elevados como pontes. Em casos de emergência, o Inmet orienta evitar abrigar-se sob árvores e desligar aparelhos eletrônicos durante tempestades.