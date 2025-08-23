Veranico perde força e frente fria avança em MS neste fim de semana

Neste sábado (23), Mato Grosso do Sul está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para declínio de temperatura entre 3ºC e 5ºC abaixo da média. Apesar disso, o Climatempo informa que uma frente fria se aproxima do país no domingo (24) e reduz as temperaturas, aliviando o calor, embora não traga o frio imediato.
Campo Grande
Sábado: a capital tem máxima de 35°C, com poucas nuvens pela manhã e à noite, e maior nebulosidade no período vespertino, com ventos fracos a moderados em todos os períodos.
Domingo: o céu fica encoberto em todos os períodos, com ventos moderados à tarde e máxima de 25°C.
Dourados
Sábado: Dourados tem máxima de 37°C, com pancadas de chuva isoladas no período vespertino e ventos moderados à tarde e à noite.
Domingo: o céu fica encoberto e os ventos têm intensidade moderada em todos os períodos, mas não há previsão de chuva; a máxima é de 21°C.
Três Lagoas
Sábado: os termômetros de Três Lagoas atingem os 38°C e o município tem ventos fracos e céu nublado pela tarde, apesar da baixa nebulosidade pela manhã e à noite.
Domingo: o céu fica encoberto pela manhã e à noite, mas à tarde fica ensolarado, com máxima de 34°C.
Região Norte
Sábado: Coxim e Sonora atingem os 37°C, ambos com muitas nuvens no período vespertino, mas sem previsão de chuva.
Domingo: Coxim tem máxima de 30°C e Sonora, 33°C. Ambos os municípios do Norte têm céu encoberto pela manhã e à noite, e os ventos variam de intensidade fraca a moderada.
Pantanal
Sábado: em Corumbá, a máxima é de 39°C, e em Porto Murtinho atinge os 34°C. Corumbá tem céu nublado, mas sem chuvas, enquanto Porto Murtinho registra pancadas de chuva isoladas à tarde.
Domingo: Corumbá atinge os 26°C, com céu encoberto e ventos moderados em todos os períodos. Porto Murtinho tem máxima de 19°C, com chuviscos pela manhã e tempo nublado, mas sem chuva, nos demais períodos.