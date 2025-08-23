Veículos de Comunicação
Veranico perde força e frente fria avança em MS neste fim de semana

Máximas chegam a 39°C em algumas regiões antes da chegada da frente fria

Ana Lorena Franco

Frente fria deve reduzir temperaturas já no domingo - Reprodução/Agência de Notícias de MS
Neste sábado (23), Mato Grosso do Sul está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para declínio de temperatura entre 3ºC e 5ºC abaixo da média. Apesar disso, o Climatempo informa que uma frente fria se aproxima do país no domingo (24) e reduz as temperaturas, aliviando o calor, embora não traga o frio imediato.

Campo Grande

Sábado: a capital tem máxima de 35°C, com poucas nuvens pela manhã e à noite, e maior nebulosidade no período vespertino, com ventos fracos a moderados em todos os períodos.
Domingo: o céu fica encoberto em todos os períodos, com ventos moderados à tarde e máxima de 25°C.

Dourados

Sábado: Dourados tem máxima de 37°C, com pancadas de chuva isoladas no período vespertino e ventos moderados à tarde e à noite.
Domingo: o céu fica encoberto e os ventos têm intensidade moderada em todos os períodos, mas não há previsão de chuva; a máxima é de 21°C.

Três Lagoas

Sábado: os termômetros de Três Lagoas atingem os 38°C e o município tem ventos fracos e céu nublado pela tarde, apesar da baixa nebulosidade pela manhã e à noite.
Domingo: o céu fica encoberto pela manhã e à noite, mas à tarde fica ensolarado, com máxima de 34°C.

Região Norte

Sábado: Coxim e Sonora atingem os 37°C, ambos com muitas nuvens no período vespertino, mas sem previsão de chuva.
Domingo: Coxim tem máxima de 30°C e Sonora, 33°C. Ambos os municípios do Norte têm céu encoberto pela manhã e à noite, e os ventos variam de intensidade fraca a moderada.

Pantanal

Sábado: em Corumbá, a máxima é de 39°C, e em Porto Murtinho atinge os 34°C. Corumbá tem céu nublado, mas sem chuvas, enquanto Porto Murtinho registra pancadas de chuva isoladas à tarde.
Domingo: Corumbá atinge os 26°C, com céu encoberto e ventos moderados em todos os períodos. Porto Murtinho tem máxima de 19°C, com chuviscos pela manhã e tempo nublado, mas sem chuva, nos demais períodos.

