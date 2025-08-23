Veranico perde força e frente fria avança em MS neste fim de semana

Neste sábado (23), Mato Grosso do Sul está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para declínio de temperatura entre 3ºC e 5ºC abaixo da média. Apesar disso, o Climatempo informa que uma frente fria se aproxima do país no domingo (24) e reduz as temperaturas, aliviando o calor, embora não traga o frio imediato.

Campo Grande

Sábado: a capital tem máxima de 35°C, com poucas nuvens pela manhã e à noite, e maior nebulosidade no período vespertino, com ventos fracos a moderados em todos os períodos.

Domingo: o céu fica encoberto em todos os períodos, com ventos moderados à tarde e máxima de 25°C.

Dourados

Sábado: Dourados tem máxima de 37°C, com pancadas de chuva isoladas no período vespertino e ventos moderados à tarde e à noite.

Domingo: o céu fica encoberto e os ventos têm intensidade moderada em todos os períodos, mas não há previsão de chuva; a máxima é de 21°C.