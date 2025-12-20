Verão terá calor acima da média em MS

O verão de 2026, no hemisfério Sul, começa neste domingo (21). A estação deve manter o padrão típico em Mato Grosso do Sul, com calor intenso e distribuição irregular das chuvas entre os meses de janeiro, fevereiro e março. A tendência é de temperaturas próximas ou ligeiramente acima da média histórica em grande parte do Estado.

Previsões Climáticas Detalhadas

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o próximo trimestre será marcado por maior disponibilidade de umidade na atmosfera e episódios frequentes de pancadas de chuva, muitas vezes concentradas em curtos intervalos de tempo. Esses eventos podem ocorrer com forte intensidade e provocar tempestades acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

Climatologicamente, o volume de chuva esperado para o trimestre varia entre 400 e 600 milímetros na maior parte do estado, podendo alcançar entre 500 e 700 milímetros no extremo Nordeste. Ainda assim, os modelos indicam que a precipitação deve oscilar em torno da média, com períodos alternados de excesso e escassez.

Temperaturas e Tendências Regionais

As temperaturas médias devem ficar entre 24 °C e 26 °C em grande parte de Mato Grosso do Sul, com registros mais elevados nas regiões norte e nordeste, onde os termômetros podem variar de 26 °C a 28 °C. No extremo sul, as médias ficam mais amenas, entre 22 °C e 24 °C.

A previsão também aponta alta probabilidade de neutralidade do fenômeno El Niño–Oscilação Sul (ENOS) durante o trimestre, o que indica menor influência direta desse sistema sobre as condições climáticas no Estado.