Vereador ameaça CPI após morte da tia e secretária de Saúde é exonerada em Naviraí

O vereado André Ricardo Biscaro, conhecido como Ricck, ameaçõe pedir abertura de uma CPI para investigar o sistema de saúde de Naviraí após a morte de sua tia, de 57 anos, sob suspeita de negligência no atendimento hospitalar. Ao mesmo tempo, a secretária municipal de Saúde pediu demissão e a Prefeitura confirmou a exoneração.

O caso acirrou a crise na rede pública local. Isso levou o parlamentar a anunciar que levará o episódio a órgãos de controle e à própria Câmara.

Segundo o relato do vereador na tribuna, a tia deu entrada no hospital no sábado (24), por volta das 10h, com fortes dores nas costas e dificuldade para andar. A médica plantonista solicitou tomografia da lombar, apontou necessidade de cirurgia e transferência para Dourados. Contudo, a paciente permaneceu internada por mais de 30 horas sem a realização de exames laboratoriais básicos. No domingo, às 16h20, ela passou mal, e apenas 20 minutos antes do óbito teriam sido solicitados exames de sangue.

Em seu depoimento, Ricck afirmou que a tia teria apresentado falência renal aguda, infecção generalizada, acidose metabólica severa e risco de parada cardíaca por hipercalemia. Essas condições, sem exames, não foram diagnosticadas a tempo, conforme a versão apresentada. Ele disse que a família protocolará denúncias no Conselho Regional de Medicina (CRM), no Ministério Público, na Ouvidoria da Prefeitura e na Comissão de Saúde da Câmara. Além disso, o vereador ameaçou abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar responsabilidades.

Crise na Saúde de Naviraí

Paralelamente, a chefia da pasta de Saúde foi deixada pela titular, Ângela Cunha. Em contato com a reportagem, o prefeito Rodrigo Sacuno (PL) confirmou a exoneração e negou relação com o óbito. Sobre a morte da paciente, o chefe do Executivo afirmou que é preciso provar eventual negligência por parte da profissional envolvida. Assim, a gestão sustenta que a troca no comando não decorre do episódio denunciado pelo parlamentar.

A substituição no primeiro escalão foi formalizada por meio de convênio de cessão de servidora da Prefeitura de Vicentina para Naviraí. A publicação do Diário Oficial desta segunda-feira (1º) descreve a cessão de Josiane de Oliveira Silva (matrícula 7522), ocupante de cargo efetivo de Recepcionista na Secretaria Municipal de Saúde de Vicentina. Ela foi cedida para exercer cargo em comissão de Gerência Municipal de Saúde em Naviraí, com ônus para o ente cedente. A medida, de caráter administrativo, foi registrada como providência para a continuidade da gestão da pasta.

Investigações e Próximos Passos

Enquanto o Legislativo local avalia os próximos passos, o episódio expõe fragilidades do fluxo assistencial, sobretudo quanto à rotina de exames em casos potencialmente graves. Por outro lado, a confirmação de medidas administrativas e a negativa de vínculo entre a exoneração e o óbito indicam que a Prefeitura tentará dissociar a crise da decisão política. Agora, eventuais investigações internas, a análise dos órgãos de fiscalização e um possível processo parlamentar deverão balizar a responsabilização e as correções de rota no atendimento.