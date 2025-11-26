Vídeo: Vereador critica cartilha sobre acolhimento a homens trans grávidos

O vereador André Salineiro (PL) criticou, nas redes sociais, uma cartilha de treinamento elaborada pela Maternidade Candido Mariano para orientar profissionais sobre o atendimento a homens trans e pessoas não binárias que engravidam.

O material integra um protocolo de acolhimento que detalha práticas de humanização e atendimento sem discriminação, conforme o documento disponibilizado pela unidade de saúde .

Em discurso no plenário, Salineiro afirmou que as ilustrações presentes no treinamento seriam inadequadas. “Gostaria de falar que de peito de homem não sai leite. Não tem como dar mamar a um neném”, disse. O vereador criticou a imagem de um homem trans amamentando um bebê e classificou o conteúdo como “inversão de valores”.