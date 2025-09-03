Vereador de Aparecida do Taboado recebe prêmio nacional por inclusão de pessoas com TEA

O vereador Jucleber da Silva Queiroz, conhecido como Jucleber Bim, entrou para a história política de Aparecida do Taboado ao conquistar a Medalha Nacional Top Legislativo. Essa medalha é concedida pela União de Vereadores do Brasil (UVB). A honraria, considerada a maior distinção do Legislativo municipal em nível nacional, reconhece o trabalho do parlamentar em defesa da inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A premiação foi resultado de projetos de autoria de Jucleber Bim que estabelecem diretrizes de apoio, acompanhamento e acessibilidade para estudantes e famílias de pessoas com TEA no município. Com isso, Aparecida do Taboado se consolidou como referência na implementação de políticas públicas voltadas à inclusão.

Reconhecimento e Impacto da Medalha Top Legislativo

Em discurso emocionado, o vereador destacou o significado da conquista.

“É uma honra imensa entrar para a história do Legislativo do meu município como o primeiro vereador a receber esse distintivo nacional. Gratidão a Deus é a palavra que define este momento. Essa medalha não é só minha, mas também da minha família, amigos, eleitores e de todos que acreditam no meu trabalho. Estou muito feliz com essa conquista, fruto de dedicação, seriedade, compromisso e responsabilidade para com a população aparecidense”, afirmou.

Segundo ele, o reconhecimento deve servir de estímulo para novas iniciativas em prol do bem-estar coletivo. “Que essa conquista inspire ainda mais ações em benefício da nossa comunidade”, completou.

A Medalha Top Legislativo é entregue a parlamentares municipais que se destacam pela atuação em defesa da sociedade. A premiação demonstra um avanço significativo na valorização de iniciativas que promovem a inclusão social. Isso reforça a importância da luta por direitos das pessoas com deficiência no país.