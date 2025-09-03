Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

INCLUSÃO SOCIAL EM FOCO

Vereador de Aparecida do Taboado recebe prêmio nacional por inclusão de pessoas com TEA

Adriano Hany

Jucleber Bim conquista Medalha Nacional Top Legislativo pela inclusão de pessoas com TEA
Jucleber Bim conquista Medalha Nacional Top Legislativo pela inclusão de pessoas com TEA

O vereador Jucleber da Silva Queiroz, conhecido como Jucleber Bim, entrou para a história política de Aparecida do Taboado ao conquistar a Medalha Nacional Top Legislativo. Essa medalha é concedida pela União de Vereadores do Brasil (UVB). A honraria, considerada a maior distinção do Legislativo municipal em nível nacional, reconhece o trabalho do parlamentar em defesa da inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A premiação foi resultado de projetos de autoria de Jucleber Bim que estabelecem diretrizes de apoio, acompanhamento e acessibilidade para estudantes e famílias de pessoas com TEA no município. Com isso, Aparecida do Taboado se consolidou como referência na implementação de políticas públicas voltadas à inclusão.

Reconhecimento e Impacto da Medalha Top Legislativo

Em discurso emocionado, o vereador destacou o significado da conquista.

“É uma honra imensa entrar para a história do Legislativo do meu município como o primeiro vereador a receber esse distintivo nacional. Gratidão a Deus é a palavra que define este momento. Essa medalha não é só minha, mas também da minha família, amigos, eleitores e de todos que acreditam no meu trabalho. Estou muito feliz com essa conquista, fruto de dedicação, seriedade, compromisso e responsabilidade para com a população aparecidense”, afirmou.

Segundo ele, o reconhecimento deve servir de estímulo para novas iniciativas em prol do bem-estar coletivo. “Que essa conquista inspire ainda mais ações em benefício da nossa comunidade”, completou.

A Medalha Top Legislativo é entregue a parlamentares municipais que se destacam pela atuação em defesa da sociedade. A premiação demonstra um avanço significativo na valorização de iniciativas que promovem a inclusão social. Isso reforça a importância da luta por direitos das pessoas com deficiência no país.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos