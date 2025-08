Vereadores André Salineiro e Luiza Ribeiro trocam críticas nas redes sociais

Uma postagem do vereador André Salineiro (PL) no X, antigo Twitter, provocou reação imediata da vereadora Luiza Ribeiro (PT). Na publicação original, Salineiro afirmou que “tem partido que defende a Polícia e tem partido que defende os bandidos, sem novidades”.

Horas depois, Luiza respondeu com uma mensagem extensa, acusando o PL de ter apoiado e financiado atos antidemocráticos, obstruído vias públicas, invadido e depredado prédios dos Três Poderes e planejado ações para impedir a posse dos eleitos em 2022. A vereadora também citou episódios como denúncias de estupro contra filiados do partido, transporte ilegal de cocaína em avião presidencial e proteção a acusados dentro da sigla.

Luiza Ribeiro defendeu que o PT, partido ao qual é filiada, “defende o Brasil, a vida, o respeito à Constituição e às leis”, e afirmou que a Polícia deve ser respeitada por quem cumpre a lei. “Se quiser me responder dentro das regras constitucionais, do que o PL fez contra o Brasil e as leis, me responda. O PT defende a Polícia e os cidadãos”, declarou.

A troca de mensagens, com acusações diretas e forte tom político, repercutiu nas redes sociais, evidenciando mais um episódio de embate entre parlamentares de partidos opostos na Câmara Municipal de Campo Grande. Até o momento, André Salineiro não comentou a resposta de Luiza Ribeiro.