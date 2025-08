Vereadores votam dois projetos voltados à saúde de jovens na abertura do 2° semestre

A Câmara Municipal de Campo Grande vota, nesta terça-feira (5), os dois primeiros projetos do segundo semestre legislativo de 2025. As propostas são voltadas à conscientização e promoção da saúde entre jovens do município. Ambas serão apreciadas em primeira discussão durante a sessão ordinária.

O Projeto de Lei n. 11.463/24, de autoria do vereador Epaminondas Neto (Papy), PSDB, propõe a criação do Programa Municipal de Conscientização e Combate ao Consumo de Cigarro Eletrônico. A iniciativa prevê a realização de eventos, palestras, seminários, campanhas e debates que alertem para os malefícios do uso de cigarros eletrônicos e produtos derivados, especialmente entre os jovens. A proposta busca promover o diálogo e ações educativas sobre os riscos à saúde.

Já o Projeto de Lei n. 11.476/2024, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, PSDB, propõe a implantação do programa “Se Cuida Jovem”, com o objetivo de incentivar o público jovem de Campo Grande a manter o acompanhamento regular de saúde. O programa deve ser realizado anualmente, com ações diretas, eventos informativos e distribuição de materiais que incentivem o autocuidado e a prevenção. A iniciativa também aborda temas como saúde sexual, métodos contraceptivos e saúde mental.

Ambos os projetos reforçam o papel da educação e da prevenção como ferramentas essenciais para o bem-estar da juventude campo-grandense.

De acordo com Papy, presidente da Câmara, além dos dois projetos pautados a sessão de amanhã será de apreciação de demanda reprimida do primeiro semestre.

“Seguimos nessa linha de fiscalização de forma contundente e analisar cada ato administrativo da gestão municipal, mas ao mesmo tempo sempre deixar o dialogo aberto […] Nós temos uma intensidade de serem votadas amanhã mesmo muitos projetos de lei de urgência que ficaram reprimidos da última sessão antes do recesso. Então nós temos uma pauta bem cheia.”, ressaltou.

A população pode acompanhar a sessão presencialmente, na rua Ricardo Brandão, 1.600, a partir das 9h, ou ainda assistir a sessão ordinária por meio das transmissões ao vivo pela TV Câmara, no canal 7.3, e no Youtube da Casa de Leis.