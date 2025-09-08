Vereadores votam projeto que prevê instalação de bebedouros em praças e parques

Três projetos de lei estão na pauta da Câmara Municipal de Campo Grande nesta terça-feira (9). Entre eles, a proposta que obriga a instalação de bebedouros públicos em praças e parques, medida que pretende ampliar o acesso da população à água potável e incentivar hábitos de hidratação.

Voluntários da Saúde

Também em primeira discussão, os vereadores analisam o Projeto de Lei 11.892/25, que cria o programa “Voluntários da Saúde”. A iniciativa prevê a atuação de profissionais e estudantes da área em caráter voluntário, com foco em ações educativas, de prevenção e triagem básica.

As atividades devem ocorrer em espaços públicos como escolas, praças, centros comunitários e unidades de saúde.

Dia Municipal do Johrei

Outro item da ordem do dia é o Projeto de Lei 11.698/25, em segunda discussão, que institui o Dia Municipal do Johrei, a ser celebrado em 15 de junho. O método é descrito como prática espiritual voltada à purificação e à harmonização entre corpo e espírito.

Palavra Livre

Durante a sessão, Vicentina dos Santos Vasques Xavier utilizará a Tribuna para apresentar um balanço do Programa Recomeçar, instituído em 2018 para tratamento psicossocial e reeducação de homens autores de violência doméstica.

*Com informações da Câmara Municipal de CG