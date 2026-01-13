Vice diz que MS vive ciclo de investimentos e fala de avanço em infraestrutura

No exercício do governo durante as férias do titular, o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, afirmou que Mato Grosso do Sul atravessa um ciclo de crescimento econômico impulsionado por investimentos privados, mas enfrenta desafios de infraestrutura viária que precisam ser superados para sustentar esse avanço.

Em entrevista à Rádio Massa FM, Barbosinha destacou que o Estado acumula mais de R$ 100 bilhões em investimentos anunciados ou em execução, com reflexos diretos nas exportações e na geração de empregos. Em 2025, segundo ele, o Estado bateu recorde de vendas externas, com R$ 10,7 bilhões exportados e saldo positivo na balança comercial.

Crescimento Econômico e Investimentos em Mato Grosso do Sul

Barbosinha

O vice-governador afirmou que a estratégia do governo tem sido diversificar a matriz econômica e ampliar a industrialização a partir da vocação produtiva de cada região. Citou a expansão do setor de celulose no Leste do estado e a consolidação da agroindústria na região de Dourados como exemplos desse modelo.

Segundo Barbosinha, a infraestrutura viária precisa acompanhar o crescimento. Ele defendeu a concessão de rodovias como forma de viabilizar obras, mas reconheceu que duplicações e melhorias exigem equilíbrio entre investimentos e valor das tarifas cobradas dos usuários.

Desafios na Infraestrutura Viária

Entre os projetos citados estão a rota da celulose, a BR-163 e a rota bioceânica, consideradas estratégicas para o escoamento da produção e a integração logística do Estado. De acordo com ele, nem todos os trechos comportam duplicação integral, o que exige soluções intermediárias, como terceiras faixas.

Cenário Político de 2026

Questionado sobre o cenário político de 2026, Barbosinha evitou antecipar definições eleitorais. Disse que as discussões ainda estão em curso dentro do grupo político e afirmou que a continuidade da atual chapa é uma possibilidade, mas depende de articulação partidária.

Acompanhe a entrevista completa:

