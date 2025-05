Vídeo: Acidente na BR-262 na altura do Indubrasil deixa dois mortos

Um acidente grave registrado na tarde desta terça-feira (20) resultou na morte de duas pessoas na BR-262, nas proximidades do distrito de Indubrasil, em Campo Grande (MS).



O caso ocorreu próximo à empresa Sopranos, em um trecho de fluxo intenso. Segundo informações preliminares, o motorista da Fiat Toro teria realizado uma tentativa de ultrapassagem em local proibido, sendo atingido por um caminhão.

Uma das vítimas ficou presa às ferragens da picape, que teve a frente completamente destruída após a colisão. No local do acidente, foram encontrados sacos de carvão e diversas latas de cerveja espalhadas pela pista, indícios de que o veículo transportava a carga no momento do impacto.

Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência. As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas.

A reportagem segue acompanhando o caso para atualizar as informações conforme forem sendo divulgadas pelas autoridades.

*Matéria atualizada às 15h54 para adição de informações