Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

IMAGENS FORTES

Vídeo mostra atropelamento de criança na Avenida Bom Pastor

Criança correu para atravessar a rua

Karina Anunciato

Acidente ocorreu na hora do almoço em espaço conhecido como corredor gastronômico na Capital (Foto: Reprodução/ Câmera de Segurança)
Acidente ocorreu na hora do almoço em espaço conhecido como corredor gastronômico na Capital (Foto: Reprodução/ Câmera de Segurança)

Um menino de 7 anos foi socorrido depois de ser atropelado por um motociclista ao tentar atravessar a avenida Bom Pastor, na esquina com a rua Campos Elíseos, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 12h no domingo (28).

A família – que foi até o local para almoçar em um restaurante da região – estacionou o carro próximo à esquina. A criança correu para atravessar a rua, momento em que uma mulher ainda tentou segurá-la, mas não conseguiu.

O motociclista, entregador de aplicativo de 32 anos, passava pela região e não conseguiu desviar.

O menino foi atendido com suspeita de fraturas na perna e no braço, além de ferimento no rosto. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

O motociclista se queixou de dor na perna e bateu a cabeça, mas não sofreu ferimentos graves. O atendimento, no local do acidente, foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acompanhe o vídeo:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos