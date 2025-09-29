Vídeo mostra atropelamento de criança na Avenida Bom Pastor

Um menino de 7 anos foi socorrido depois de ser atropelado por um motociclista ao tentar atravessar a avenida Bom Pastor, na esquina com a rua Campos Elíseos, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 12h no domingo (28).

A família – que foi até o local para almoçar em um restaurante da região – estacionou o carro próximo à esquina. A criança correu para atravessar a rua, momento em que uma mulher ainda tentou segurá-la, mas não conseguiu.

O motociclista, entregador de aplicativo de 32 anos, passava pela região e não conseguiu desviar.

O menino foi atendido com suspeita de fraturas na perna e no braço, além de ferimento no rosto. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

O motociclista se queixou de dor na perna e bateu a cabeça, mas não sofreu ferimentos graves. O atendimento, no local do acidente, foi realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acompanhe o vídeo: