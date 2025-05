Vídeo: motociclista morre ao derrapar em areia e ser atropelada por ônibus

Uma motociclista de 25 anos morreu após escorregar em um monte de areia e ser atropelada por um ônibus, na manhã desta segunda-feira (5), no cruzamento da Rua Engenheiro Paulo Frontin com a Avenida dos Cafezais, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Aline Souza Cândida, natural de Costa Rica, conduzia a moto sozinha quando tentou fazer uma conversão à esquerda para acessar a avenida. No momento da manobra, o veículo perdeu aderência devido ao acúmulo de areia na pista, o que a fez cair. Logo em seguida, o ônibus coletivo fez o mesmo movimento e passou por cima da vítima. Ela morreu ainda no local, apesar da tentativa de socorro.

Imagens de uma câmera de segurança mostram claramente o momento da queda e do atropelamento. O motorista do ônibus não percebeu a motociclista no chão.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e funerária foram acionadas para atender à ocorrência.

Segundo moradores da região, acidentes no local são frequentes. Isso se deve, principalmente, à falta de sinalização e à grande quantidade de areia arrastada pela chuva, especialmente porque as ruas ao redor não são asfaltadas. Os relatos indicam que ciclistas e motociclistas costumam cair com frequência no local.

Moradores e comerciantes do bairro afiram que há anos o problema é recorrente e está relacionado à ausência de manutenção da via. Ainda de acordo com eles a movimentação intensa de veículos aliada ao acúmulo de areia torna o trecho extremamente perigoso.

Morte de motociclistas em 2025

De acordo com dados divulgados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Agetran, divulgados no início de maio de 2025, em apenas quatro meses, 15 motociclistas morreram em decorrência de acidentes de trânsito.

No dia 30 de abril, na avenida Joaquim Murtinho um motociclista morreu de forma semelhante. Após bate na traseira de um carro, perdeu o controle da moto e caiu na frente de um ônibus que vinha na direção contrária, o motorista não teve como frear a tempo de evitar a tragédia.