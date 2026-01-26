Vídeo registra primeiro voo de filhote de arara-azul em Aquidauana

Um filhote de arara-azul fez o primeiro voo na tarde da última quinta-feira (22), na região de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. O momento foi registrado por pesquisadores do Instituto Arara Azul, durante o monitoramento de um ninho na área de transição entre Cerrado e Pantanal. (Confira o vídeo abaixo)

Segundo o instituto, o filhote levantou voo pouco depois de ser devolvido ao ninho, após passar por procedimentos de avaliação e identificação. A equipe informou que o animal foi examinado, pesado e medido, além de ter sido feita coleta de material biológico.

Também foram instalados itens de marcação, como anilha, nanochip e medalha de identificação, usados no acompanhamento do desenvolvimento da espécie.

O pesquisador Cezar Corrêa relatou que o filhote saiu do ninho “obedecendo ao chamado dos pais”, que permaneceram vocalizando e acompanharam a movimentação da cria durante o deslocamento.

De acordo com pesquisadores, o primeiro voo costuma ser uma fase de adaptação, já que o filhote ainda está aprendendo a se deslocar sozinho e reage aos estímulos dos pais antes de se afastar definitivamente do ninho.

Espécie é monitorada no Pantanal e enfrenta risco ambiental

A arara-azul é considerada uma espécie social, que costuma viver em família ou em pequenos grupos. O monitoramento de ninhos no Pantanal e em áreas próximas é uma das estratégias utilizadas para acompanhar a reprodução e o crescimento dos filhotes na natureza.

Além do valor simbólico do registro, o acompanhamento da espécie também é importante para ampliar dados sobre comportamento e sobrevivência em vida livre, principalmente em regiões onde há pressão ambiental e mudanças no habitat.