Vídeo: Vidro de ônibus estoura quando partia do terminal Hércules Maymone

Um leitor denunciou que ônibus do transporte coletivo de Campo Grande, de número 1123, teve o vidro estourado na manhã deste sábado (24), por volta das 7h35.

O motivo do incidente não é conhecido. No entanto, teria ocorrido no momento em que o veículo deixava o Terminal Hércules Maymone, com destino ao bairro Noroeste, pela linha 519. Apesar da avaria, o coletivo não foi substituído e teria seguido operando normalmente.

Preocupação e Questionamento

A situação levanta preocupações quanto à segurança dos passageiros e à fiscalização do transporte público na capital. Além disso, a reportagem do RCN67 questionou e aguarda resposta da Agetran, responsável pela fiscalização operacional, para saber se de fato o ônibus circulou. Perguntou ainda se o caso foi comunicado oficialmente e se o veículo será retirado de circulação para reparo.