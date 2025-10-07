Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

METANOL

Vigilância sanitária alerta para o surgimento de sintomas até 72 horas depois da ingestão de bebida

Principais sinais de intoxição por metanol são dor abdominal, náusea, visão turva e perda de visão, que podem evoluir para complicações graves

Karina Anunciato

A Vigilância Sanitária lembra que a prática de falsificação e adulteração de bebidas é crime e representa grave risco à saúde (Foto: Reprodução/ Freepik)
A Vigilância Sanitária lembra que a prática de falsificação e adulteração de bebidas é crime e representa grave risco à saúde (Foto: Reprodução/ Freepik)

O Brasil já soma mais de 200 casos suspeitos de intoxicação por metanol, segundo o Ministério da Saúde. Em Mato Grosso do Sul, foram registrados cinco casos sob investigação, três deles em Campo Grande.

Veruska Lahdo

Na capital sul-mato-grossense, a Vigilância Sanitária participou, na sexta-feira (4), da Operação Metanol, em parceria com a Polícia Civil e outros órgãos fiscalizadores. A ação teve como objetivo coibir a venda de bebidas alcoólicas adulteradas em bares, restaurantes e comércios ambulantes.

Em entrevista à rádio Massa FM, a superintendente da Vigilância Sanitária de Campo Grande, Veruska Lahdo, destacou que as equipes estão realizando fiscalizações conjuntas e recolhendo amostras suspeitas.

“Encontramos bebidas vencidas e recolhemos amostras em estabelecimentos investigados. Esses materiais foram enviados a laboratórios de referência fora do Estado”, explicou Verusca.

Ela reforçou que a investigação ainda está em andamento e que o resultado dos exames laboratoriais pode demorar devido à demanda nacional. No entanto, na segunda-feira (6), exames preliminares descartaram que a morte do homem de 21 anos, na semana passada (2) em Campo Grande, tenha sido por intoxicação por metanol. Segundo as Secretarias de Estado de Saúde e Justiça e Segurança Publica, as investigações continuam para identificar a causa da morte.

De acordo com a superintendente, os sintomas de intoxicação podem surgir entre 6 e 72 horas após o consumo da bebida adulterada. Entre os sinais estão dor abdominal, náusea, visão turva e perda de visão, que podem evoluir para complicações graves.

“Se a pessoa ingeriu bebida alcoólica e começou a se sentir mal, deve procurar atendimento imediato em uma UPA ou hospital e informar o local onde comprou a bebida”, orientou.

A Vigilância Sanitária lembra que a prática de falsificação e adulteração de bebidas é crime e representa grave risco à saúde. Em Campo Grande, denúncias podem ser feitas pelo telefone (67) 3314-9955, da Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde.

“Sabemos que é difícil, mas é importante consumir produtos com procedência e desconfiar de preços muito baixos. Na dúvida, não compre e denuncie”, reforçou Verusca.

Até o momento, nenhum caso foi confirmado oficialmente em Mato Grosso do Sul, mas as investigações continuam em andamento.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos