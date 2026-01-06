Veículos de Comunicação
Campo Grande

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Violência doméstica tem média de 58 casos por dia em MS, só em 2026

Campo Grande lidera ranking estadual; dados são do Monitor da Violência Contra as Mulheres

Karina Anunciato

Estado contabiliza um caso de violência doméstica a cada 25 minutos, em média (Foto: Reprodução/ Freepik)
Estado contabiliza um caso de violência doméstica a cada 25 minutos, em média (Foto: Reprodução/ Freepik)

Mato Grosso do Sul contabilizou 346 casos de violência doméstica contra mulheres em 2026, segundo dados do Monitor da Violência Contra as Mulheres. Os números apontam que o estado registrou, nos primeiros seis dias de 2026, uma média de quase 58 casos de violência doméstica por dia, o equivalente a mais de duas ocorrências por hora.

O levantamento reúne registros de ocorrências em todos os municípios sul-mato-grossenses e aponta que Campo Grande concentra o maior número de casos, com 107 registros apenas neste ano, o que representa quase um terço de todas as ocorrências no Estado.

Na sequência do ranking aparecem Dourados, com 40 casos, Três Lagoas, com 19, Corumbá, com 17, e Aquidauana, com 9 registros, formando o grupo dos cinco municípios com maior número de notificações em 2026.

Os dados mostram ainda que, embora cidades do interior apresentem números absolutos menores, a violência doméstica segue distribuída por todo o Estado, com registros em praticamente todos os municípios monitorados.

Monitoramento e Análise da Violência

O Monitor da Violência Contra as Mulheres utiliza informações extraídas do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO) e emprega ferramentas de Business Intelligence para análise de crimes como violência doméstica, feminicídio, estupro e outras agressões contra mulheres, incluindo casos consumados e tentados.

O painel é mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJMS) em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Segundo o TJMS, a iniciativa busca dar visibilidade a uma realidade histórica de subnotificação e contribuir para o fortalecimento da rede de proteção às mulheres vítimas de violência.

