Violência doméstica tem média de 58 casos por dia em MS, só em 2026

Mato Grosso do Sul contabilizou 346 casos de violência doméstica contra mulheres em 2026, segundo dados do Monitor da Violência Contra as Mulheres. Os números apontam que o estado registrou, nos primeiros seis dias de 2026, uma média de quase 58 casos de violência doméstica por dia, o equivalente a mais de duas ocorrências por hora.

O levantamento reúne registros de ocorrências em todos os municípios sul-mato-grossenses e aponta que Campo Grande concentra o maior número de casos, com 107 registros apenas neste ano, o que representa quase um terço de todas as ocorrências no Estado.

Na sequência do ranking aparecem Dourados, com 40 casos, Três Lagoas, com 19, Corumbá, com 17, e Aquidauana, com 9 registros, formando o grupo dos cinco municípios com maior número de notificações em 2026.

Os dados mostram ainda que, embora cidades do interior apresentem números absolutos menores, a violência doméstica segue distribuída por todo o Estado, com registros em praticamente todos os municípios monitorados.

Monitoramento e Análise da Violência

O Monitor da Violência Contra as Mulheres utiliza informações extraídas do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO) e emprega ferramentas de Business Intelligence para análise de crimes como violência doméstica, feminicídio, estupro e outras agressões contra mulheres, incluindo casos consumados e tentados.

O painel é mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJMS) em parceria com a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Segundo o TJMS, a iniciativa busca dar visibilidade a uma realidade histórica de subnotificação e contribuir para o fortalecimento da rede de proteção às mulheres vítimas de violência.