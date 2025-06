Visita de princesa japonesa a Campo Grande une passado, presente e futuro

A princesa Kako de Akishino afirmou estar feliz por visitar o Brasil no ano que marca os 130 anos das relações diplomáticas entre os dois países. “É uma forma de homenagear os imigrantes japoneses e seus descendentes que tanto contribuíram para esta terra”, disse Sua Alteza Imperial durante evento em Campo Grande na manhã desta terça-feira (10).

A capital sul-mato-grossense foi escolhida como uma das cidades-símbolo no Ano de Intercâmbio da Amizade Brasil-Japão. A visita reforçou os laços diplomáticos e comerciais entre Brasil e Japão. Além disso, ela emocionou a comunidade nipo-brasileira local.

“A presença da princesa é uma homenagem silenciosa, mas poderosa, à perseverança dos nossos avós e bisavós, que jamais deixaram de amar o Japão, mesmo ao construir uma vida nova no Brasil”, afirmou a presidente da Associação Nipo-Brasileira de Campo Grande (AECNB), Maria Leny.

Primeira agenda em Campo Grande

A princesa Kako iniciou sua programação na sede de campo da AECNB, onde participou de uma cerimônia reservada com representantes da comunidade japonesa.

Entre os homenageados estavam descendentes diretos dos primeiros imigrantes que chegaram à capital no início do século XX.

Em seguida, acompanhada pelo vice-presidente Cláudio Sussumo, ela prestou homenagens aos pioneiros diante do memorial “ireihi”, esculpido em mármore pelo imigrante Shoji Oikawa.

Princesa prestando homenagem – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

A ação emocionou os presentes. Ela reforçou a importância da memória dos que ajudaram a construir a história da imigração japonesa em Mato Grosso do Sul.

“Esperamos que essa visita inspire as novas gerações a continuarem esse legado com orgulho, respeito e alegria”, comentou, Maria Leny.

Monumento homenageando os primeiros imigrantes japoneses – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Relação econômica estratégica

O Brasil é hoje o maior parceiro comercial do Japão na América Latina. Em 2024, o fluxo de comércio bilateral entre os dois países chegou a US$ 11 bilhões. O Japão figura como 11º destino das exportações brasileiras e 10ª origem das importações.

Para Mato Grosso do Sul, que abriga a terceira maior colônia japonesa do país, com cerca de 30 mil descendentes, o momento é também de oportunidades. O senador Nelsinho Trad (PSD) destacou o papel estratégico do estado no Corredor Bioceânico. Esta rota de exportação liga o Brasil ao Oceano Pacífico via Paraguai, Argentina e Chile.

“Campo Grande é o berço do Corredor Bioceânico. A visita da princesa é um gesto diplomático, mas também um aceno a novos negócios com o Japão”, afirmou o senador.

Comunidade emocionada

O vice-presidente da Associação Nipo, Nilson Tamoto Aguena, ressaltou a emoção pela escolha de Campo Grande como ponto de visita da princesa. Isso ocorreu apesar de tantas cidades brasileiras com presença japonesa.

“É gratificante saber que ela escolheu vir aqui. Isso fortalece nossa associação e nos dá novo ânimo para preservar e ampliar esse legado”, afirmou.

Durante a solenidade, a princesa também lembrou que seus pais estiveram na cidade há dez anos e expressou gratidão pela calorosa recepção:

“Guardo com carinho as lembranças da recepção que minha família teve aqui. Hoje, levo comigo a dedicação de todos vocês em preservar a cultura japonesa, mesmo a milhares de quilômetros de distância”, comentou a Princesa.

Homenagens e futuro

A Princesa Kako recebeu o título de Visitante Ilustre da cidade de Campo Grande, concedido pela Câmara Municipal, e uma honraria da Assembleia Legislativa do Estado. Em sua despedida, a princesa expressou desejo de que a relação entre Brasil e Japão continue se fortalecendo. Ela espera que o legado cultural e humano da imigração nipo-brasileira inspire as futuras gerações.

“Desejo a todos felicidade e sucesso, e que o elo entre o Brasil e o Japão se torne cada vez mais forte.”

— Princesa Kako

Princesa Kako discursando – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Quem é a princesa?

Filha do príncipe herdeiro Fumihito de Akishino e sobrinha do imperador Naruhito, Sua Alteza Imperial Princesa Kako é uma das representantes mais jovens e atuantes da Casa Imperial do Japão.

Nascida em 1994, ela é a segunda filha de Fumihito. Ela ocupa posição de destaque na agenda internacional da família imperial. O seu foco especial é em eventos que promovem relações diplomáticas e culturais.

Seu pai, Fumihito, é o primeiro na linha de sucessão ao trono. O imperador Naruhito não tem filhos homens — condição exigida pelas leis atuais do Japão para a sucessão imperial.

Além da formação em Psicologia e Estudos Interculturais, a princesa Kako é conhecida por seu trabalho voltado à juventude. Ela também trabalha com inclusão e preservação cultural, sendo presença frequente em compromissos oficiais dentro e fora do Japão.