Início Campo Grande

LISTA DE PERDAS

Vítimas de feminicídio têm nome em MS

Com 32 casos em 2025, vidas cortadas pela violência mostram falhas na proteção às mulheres

Ana Lorena Franco

Ms tem a segunda maior taxa de feminicídio do país - Reprodução/Agência Brasil
Ms tem a segunda maior taxa de feminicídio do país - Reprodução/Agência Brasil

Mato Grosso do Sul registra um aumento expressivo nos casos de feminicídio, consolidando-se como o segundo estado com a maior taxa de feminicídio, com aumento de 30 para 35 casos entre 2023. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que, enquanto as tentativas de feminicídio caíram 27,8% (de 125 em 2023 para 91 em 2024), os casos consumados tiveram aumento de 15,7%.

Com uma taxa de 2,4 feminicídios a cada 100 mil mulheres, Mato Grosso do Sul fica atrás apenas de Mato Grosso (2,5). O alto número de assassinatos de mulheres por razões de gênero continua sendo preocupante, já que o estado soma 32 feminicídios apenas até 29 de outubro de 2025, superando o total do ano anterior antes do fim do mês.

Perfil das Vítimas e Agressores

O Monitor da Violência Contra a Mulher de Mato Grosso do Sul rastreou 364 casos entre 2015 e 2025, onde 57,9% vítimas tinham entre 30 e 59 anos e 45,1% eram pardas.

Dentro de casa é o lugar mais perigoso, onde representa 21,7% dos casos, seguida pela propriedade rural (18,1%). Os crimes partem de quem deveria proteger: cônjuges são os assassinos em quase 22% das vezes.

Neste ano, as vítimas foram assassinadas por maridos, ex-companheiros, namorados, vizinhos, filhos ou genro. O caso do feminicídio Vanessa Ricarte, 42 anos, assassinada a facadas pelo ex-companheiro, reacendeu o debate sobre a eficácia da rede de proteção às vítimas de violência doméstica.

Mesmo com novas políticas implantadas, como Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e melhorias na Casa da Mulher Brasileira, os casos continuaram frequentes e chocantes como o de Vanessa Eugênio Medeiros, 23 anos, e sua filha Sophie Eugenia Borges, 10 meses, em Campo Grande, ambas mortas carbonizadas pelo pai e marido, João Augusto Borges de Almeida.

32° feminicídio

O caso mais recente, o 32º do estado em 2025, expõe a falha na prevenção contra a reincidência. Luana Cristina Ferreira Alves, 32 anos, foi morta na noite de desta terça-feira (28) com 11 facadas no Jardim Columbia. A Polícia Militar prendeu em flagrante Gilson Castelan de Souza, 48 anos, que confessou o crime por “raiva“.

A investigação revelou que o suspeito já possuía um mandado de prisão preventiva por feminicídio em Várzea Grande (MT), referente à morte de sua ex-esposa Sibelne Duroure da Guia, em 2022. O histórico do detido reforça a urgência de medida efetivas de monitoramento e proteção de mulheres contra agressores reincidentes.

Luana deixa cinco filhos menores. O caso foi registrado como feminicídio qualificado e é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande.

A lista a seguir detalha cada uma das 32 mulheres que tiveram suas vidas interrompidas pelo feminicídio em 2025:

  1. Karina Corim (Caarapó) – 4 de fevereiro – 29 anos
    Acusado: Renan Dantas, ex-companheiro
  2. Vanessa Ricarte (Campo Grande) – 12 de fevereiro – 42 anos
    Acusado: Caio do Nascimento Pereira, ex-companheiro
  3. Juliana Domingues (Dourados) – 18 de fevereiro – 28 anos
    Acusado:  Wilson Garcia, marido
  4. Mirielle dos Santos (Água Clara) – 22 de fevereiro – 26 anos
    Acusado:  Fausto Júnior Aparecido de Oliveira, ex-companheiro
  5. Emiliana Mendes (Juti) – 24 de fevereiro – 65 anos
    Acusado: Vanderson dos Santos Carneiro, marido
  6. Gisele Cristina Oliskowiski (Campo Grande) – 1º de março – 41 anos
    Acusado: Jeferson Nunes Ramos, marido
  7. Alessandra da Silva Arruda (Nioaque) – 29 de março – 30 anos
    Acusado: Venilson Albuquerque Marques, ex-companheiro
  8. Ivone Barbosa (Sidrolândia) – 17 abril – 41 anos
    Acusado: Wilton de Jesus Costa, namorado
  9. Thácia Paula Ramos de Souza (Cassilândia) – 11 de maio – 39 anos
    Acusado: Andreyko Vannutty de Assis Machado, marido
  10. Simone da Silva (Itaquiraí) – 14 de maio – 35 anos
    Acusado: William Megaioli da Silva, filho do amante de Simone
  11. Olizandra Vera Cano (Coronel Sapucai) – 22 de maio – 26 anos
    Acusado: Celso Irineu, marido
  12. Graciane de Sousa Silva (Angélica) – 25 de maio – 40 anos
    Acusado: José Robério Viana de Souza, marido
  13. Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio – 23 anos
    Acusado: João Augusto Borges de Almeida, marido
  14. Sophie Eugenia Borges (filha de Vanessa) – 28 de maio – 23 anos
    Acusado: João Augusto Borges de Almeida, pai
  15. Eliana Guanes (Corumbá) – 6 de junho – 59 anos
    Acusado: Lourenço Xavier, colega de trabalho
  16. Doralice da Silva (Maracaju) – 20 de junho – 42 anos
    Acusado: Edemar Santos Souza, ex-companheiro
  17. Rose Antonia de Paula (Costa Rica)- 27 de junho – 41 anos
    Acusado: Juliano Pinheiro de Oliveira, namorado
  18. Michely Rios Midon Orue (Glória de Dourados)- 3 de julho – 47 anos
    Acusado: Alfredo Henrique Oruê dos Santos, filho
  19. Juliete Vieira (Naviraí) – 25 de julho – 35 anos
    Acusado: Edivaldo Vieira, irmão
  20. Cinira de Brito (Ribas do Rio Pardo) – 31 de julho – 44 anos
    Acusado: Anderson Aparecido de Olanda, ex-marido
  21. Salvadora Pereira (Corumbá) – 2 de agosto – 22 anos
    Acusado:  José Cliverson Soares da Silva, marido
  22. Dahiana Ferreira Bobadilla (Bela Vista) – 8 de agosto – 24 anos
    Acusado: Dilson Ramón Frete Galeano, ex-companheiro
  23. Letícia Ferreira Araújo (Cassilândia) – 9 de agosto – 25 anos
    Acusado:  Vitor Ananias de Jesus, marido
  24. Érica Regina Moreira Motta (Bataguassu) – 27 de agosto – 46 anos
    Acusado: Vagner Aurélio Fernandes dos Santos, vizinho
  25. Dayane Garcia (Nova Alvorada do Sul) – 3 de setembro – 27 anos
    Acusado: Eberson da Silva, ex-marido
  26. Iracema Rosa da Silva (Dois Irmãos do Buriti) – 8 de setembro – 75 anos
    Acusado: Márcio J.O, genro
  27. Ana Taniely Gonzaga de Lima (Bela Vista)– 13 de setembro – 24 anos
    Acusado: Ex-companheiro
  28. Gisele da Silva Saochine (Campo Grande) – 2 de outubro – 40 anos
    Acusado:  Anderson Cylis Saochine, marido
  29. Erivelte Barbosa Lima de Souza (Paranaíba) – 10 de outubro – 48 anos
    Acusado: Adenilton José da Silva Santos, marido
  30. Andreia Ferreira (Bandeirantes) – 12 de outubro – 40 anos
    Acusado: Carlos Alberto da Silva, marido
  31. Solene Aparecida Corrêa (Três Lagoas) – 21 de outubro – 46 anos
    Acusado: Laura Rosa Gonçalves, namorada
  32. Luana Cristina Ferreira Alves (Campo Grande) – 28 de outubro – 32 anos
    Acusado: Gilson Castelan de Souza, não definido

Serviço de Apoio

Em situação de risco ou emergência, ligue 190. Para orientações e denúncias, utilize a Central 180 (violência contra a mulher) e 197 (Polícia Civil).

Em Campo Grande, a DEAM funciona na Casa da Mulher Brasileira, Rua Brasília, 85, Jardim Imá.

