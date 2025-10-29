Vítimas de feminicídio têm nome em MS

Mato Grosso do Sul registra um aumento expressivo nos casos de feminicídio, consolidando-se como o segundo estado com a maior taxa de feminicídio, com aumento de 30 para 35 casos entre 2023. Os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que, enquanto as tentativas de feminicídio caíram 27,8% (de 125 em 2023 para 91 em 2024), os casos consumados tiveram aumento de 15,7%.

Com uma taxa de 2,4 feminicídios a cada 100 mil mulheres, Mato Grosso do Sul fica atrás apenas de Mato Grosso (2,5). O alto número de assassinatos de mulheres por razões de gênero continua sendo preocupante, já que o estado soma 32 feminicídios apenas até 29 de outubro de 2025, superando o total do ano anterior antes do fim do mês.

Perfil das Vítimas e Agressores

O Monitor da Violência Contra a Mulher de Mato Grosso do Sul rastreou 364 casos entre 2015 e 2025, onde 57,9% vítimas tinham entre 30 e 59 anos e 45,1% eram pardas.

Dentro de casa é o lugar mais perigoso, onde representa 21,7% dos casos, seguida pela propriedade rural (18,1%). Os crimes partem de quem deveria proteger: cônjuges são os assassinos em quase 22% das vezes.

Neste ano, as vítimas foram assassinadas por maridos, ex-companheiros, namorados, vizinhos, filhos ou genro. O caso do feminicídio Vanessa Ricarte, 42 anos, assassinada a facadas pelo ex-companheiro, reacendeu o debate sobre a eficácia da rede de proteção às vítimas de violência doméstica.

Mesmo com novas políticas implantadas, como Programa Estadual de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e melhorias na Casa da Mulher Brasileira, os casos continuaram frequentes e chocantes como o de Vanessa Eugênio Medeiros, 23 anos, e sua filha Sophie Eugenia Borges, 10 meses, em Campo Grande, ambas mortas carbonizadas pelo pai e marido, João Augusto Borges de Almeida.

32° feminicídio

O caso mais recente, o 32º do estado em 2025, expõe a falha na prevenção contra a reincidência. Luana Cristina Ferreira Alves, 32 anos, foi morta na noite de desta terça-feira (28) com 11 facadas no Jardim Columbia. A Polícia Militar prendeu em flagrante Gilson Castelan de Souza, 48 anos, que confessou o crime por “raiva“.

A investigação revelou que o suspeito já possuía um mandado de prisão preventiva por feminicídio em Várzea Grande (MT), referente à morte de sua ex-esposa Sibelne Duroure da Guia, em 2022. O histórico do detido reforça a urgência de medida efetivas de monitoramento e proteção de mulheres contra agressores reincidentes.

Luana deixa cinco filhos menores. O caso foi registrado como feminicídio qualificado e é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Campo Grande.

A lista a seguir detalha cada uma das 32 mulheres que tiveram suas vidas interrompidas pelo feminicídio em 2025:

Karina Corim (Caarapó) – 4 de fevereiro – 29 anos

Acusado: Renan Dantas, ex-companheiro Vanessa Ricarte (Campo Grande) – 12 de fevereiro – 42 anos

Acusado: Caio do Nascimento Pereira, ex-companheiro Juliana Domingues (Dourados) – 18 de fevereiro – 28 anos

Acusado: Wilson Garcia, marido Mirielle dos Santos (Água Clara) – 22 de fevereiro – 26 anos

Acusado: Fausto Júnior Aparecido de Oliveira, ex-companheiro Emiliana Mendes (Juti) – 24 de fevereiro – 65 anos

Acusado: Vanderson dos Santos Carneiro, marido Gisele Cristina Oliskowiski (Campo Grande) – 1º de março – 41 anos

Acusado: Jeferson Nunes Ramos, marido Alessandra da Silva Arruda (Nioaque) – 29 de março – 30 anos

Acusado: Venilson Albuquerque Marques, ex-companheiro Ivone Barbosa (Sidrolândia) – 17 abril – 41 anos

Acusado: Wilton de Jesus Costa, namorado Thácia Paula Ramos de Souza (Cassilândia) – 11 de maio – 39 anos

Acusado: Andreyko Vannutty de Assis Machado, marido Simone da Silva (Itaquiraí) – 14 de maio – 35 anos

Acusado: William Megaioli da Silva, filho do amante de Simone Olizandra Vera Cano (Coronel Sapucai) – 22 de maio – 26 anos

Acusado: Celso Irineu, marido Graciane de Sousa Silva (Angélica) – 25 de maio – 40 anos

Acusado: José Robério Viana de Souza, marido Vanessa Eugênio Medeiros (Campo Grande) – 28 de maio – 23 anos

Acusado: João Augusto Borges de Almeida, marido Sophie Eugenia Borges (filha de Vanessa) – 28 de maio – 23 anos

Acusado: João Augusto Borges de Almeida, pai Eliana Guanes (Corumbá) – 6 de junho – 59 anos

Acusado: Lourenço Xavier, colega de trabalho Doralice da Silva (Maracaju) – 20 de junho – 42 anos

Acusado: Edemar Santos Souza, ex-companheiro Rose Antonia de Paula (Costa Rica)- 27 de junho – 41 anos

Acusado: Juliano Pinheiro de Oliveira, namorado Michely Rios Midon Orue (Glória de Dourados)- 3 de julho – 47 anos

Acusado: Alfredo Henrique Oruê dos Santos, filho Juliete Vieira (Naviraí) – 25 de julho – 35 anos

Acusado: Edivaldo Vieira, irmão Cinira de Brito (Ribas do Rio Pardo) – 31 de julho – 44 anos

Acusado: Anderson Aparecido de Olanda, ex-marido Salvadora Pereira (Corumbá) – 2 de agosto – 22 anos

Acusado: José Cliverson Soares da Silva, marido Dahiana Ferreira Bobadilla (Bela Vista) – 8 de agosto – 24 anos

Acusado: Dilson Ramón Frete Galeano, ex-companheiro Letícia Ferreira Araújo (Cassilândia) – 9 de agosto – 25 anos

Acusado: Vitor Ananias de Jesus, marido Érica Regina Moreira Motta (Bataguassu) – 27 de agosto – 46 anos

Acusado: Vagner Aurélio Fernandes dos Santos, vizinho Dayane Garcia (Nova Alvorada do Sul) – 3 de setembro – 27 anos

Acusado: Eberson da Silva, ex-marido Iracema Rosa da Silva (Dois Irmãos do Buriti) – 8 de setembro – 75 anos

Acusado: Márcio J.O, genro Ana Taniely Gonzaga de Lima (Bela Vista)– 13 de setembro – 24 anos

Acusado: Ex-companheiro Gisele da Silva Saochine (Campo Grande) – 2 de outubro – 40 anos

Acusado: Anderson Cylis Saochine, marido Erivelte Barbosa Lima de Souza (Paranaíba) – 10 de outubro – 48 anos

Acusado: Adenilton José da Silva Santos, marido Andreia Ferreira (Bandeirantes) – 12 de outubro – 40 anos

Acusado: Carlos Alberto da Silva, marido Solene Aparecida Corrêa (Três Lagoas) – 21 de outubro – 46 anos

Acusado: Laura Rosa Gonçalves, namorada Luana Cristina Ferreira Alves (Campo Grande) – 28 de outubro – 32 anos

Acusado: Gilson Castelan de Souza, não definido

Serviço de Apoio

Em situação de risco ou emergência, ligue 190. Para orientações e denúncias, utilize a Central 180 (violência contra a mulher) e 197 (Polícia Civil).

Em Campo Grande, a DEAM funciona na Casa da Mulher Brasileira, Rua Brasília, 85, Jardim Imá.