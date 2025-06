Vizinhas se agridem após desentendimento familiar no Jd. Columbia

Uma discussão entre vizinhas acabou em agressão física e registro policial no bairro Jardim Columbia, em Campo Grande, na tarde deste sábado (31). As envolvidas, de 28 e 54 anos, foram levadas à delegacia após uma briga que teria começado por comentários considerados ofensivos sobre a filha da mais jovem.

De acordo com o boletim de ocorrência, ambas estavam consumindo bebidas alcoólicas quando a conversa tomou um rumo inesperado. A mulher de 28 anos teria se irritado com supostas declarações feitas pela vizinha mais velha a respeito de sua filha, o que deu início a uma discussão acalorada.

A partir do desentendimento verbal, a situação evoluiu para agressões físicas. A mulher de 54 anos foi quem mais sofreu as consequências: ela apresentava marcas de mordidas, escoriações no pescoço e hematomas no rosto e na boca. Já a mais nova, segundo o registro, não possuía lesões aparentes.

As agressões foram interrompidas após a chegada da Polícia Militar, que foi acionada para conter a confusão. Ambas as mulheres foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos.

Detalhes do Registro Policial

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e vias de fato, conforme previsto no Código Penal. A investigação deverá apurar os detalhes da briga e eventuais responsabilidades legais de cada envolvida.