Início Campo Grande

JUSTIÇA

Vizinho agressivo é condenado a indenizar moradora em R$ 8 mil por ofensas e ameaças em condomínio

O homem também foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios

Karina Anunciato

Briga começou quando a moradora reclamou do descarte de lixo no jardim próximo ao seu apartamento (Foto: Reprodução/ TJMS)
Uma disputa entre vizinhos em um condomínio do Parque dos Poderes, em Campo Grande, terminou com condenação judicial e indenização por danos morais. A 12ª Vara Cível determinou que um morador pague R$ 8 mil à vizinha após uma série de ofensas e ameaças ocorridas desde janeiro de 2021.

O conflito começou quando a moradora reclamou do descarte de lixo em um jardim próximo ao seu apartamento. A síndica informou que o vizinho seria advertido, mas a situação se agravou. Segundo os autos, ele passou a proferir insultos e ameaças, incluindo comentários de que “acertaria” a vizinha com “chumbinho” e chegou a apontar uma faca em sua direção, atos presenciados por outros condôminos.

Detalhes do Conflito

Diante das agressões verbais e comportamentais, a vítima registrou boletim de ocorrência e buscou reparação judicial. O acusado alegou ser idoso e afirmou que o conflito teria começado após ele se sentir ofendido pela vizinha, negando qualquer ameaça.

No entanto, testemunhas confirmaram os insultos e desmentiram a versão do réu. O juiz Atílio César de Oliveira Júnior destacou que o próprio termo circunstanciado juntado pelo réu comprovou que ele admitiu ter ofendido a vizinha. Na sentença, o magistrado afirmou que o comportamento do acusado atingiu os direitos de personalidade da vítima, prejudicando sua dignidade em várias ocasiões, inclusive na frente de terceiros.

Decisão Judicial

Além da indenização, o homem também foi condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

