Vizinho embriagado invade casa e ameaça família com faca no Jardim Noroeste

Um homem de 46 anos foi detido na madrugada desta sexta-feira (6) após invadir a residência de uma família, armado com uma faca, ameaçar os moradores e resistir à abordagem policial no bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O caso foi registrado como ameaça, violação de domicílio, porte de arma e resistência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h30, depois que uma jovem relatou que o vizinho havia entrado à força na casa enquanto todos dormiam.

Portão quebrado e tentativa de agressão

Conforme o registro policial, o suspeito estava visivelmente embriagado e destruiu o portão de madeira antes de entrar no imóvel. Em seguida, foi até a sala, onde estavam a jovem e suas irmãs.

Ao perceber a invasão, o pai das vítimas tentou questionar o homem sobre o ocorrido. Segundo o relato, sem motivo aparente, o suspeito sacou uma faca da cintura e passou a avançar contra ele.

Ainda conforme o boletim, após a família acionar a polícia, o autor deixou a residência, mas continuou ameaçando os moradores, afirmando que possuía uma arma de fogo e que iria matar todos.

Munição encontrada durante buscas

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito a faca utilizada na invasão, reconhecida pelas vítimas. Em buscas feitas na casa dele, foi localizada uma munição calibre .22, além de documentos relacionados à posse de arma de fogo.

A arma mencionada, no entanto, não foi encontrada. O homem informou que o revólver estaria guardado em uma fazenda, fora da residência.

Diante da situação, ele foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol), onde a ocorrência foi registrada. Segundo a polícia, foi necessário o uso de algemas por causa do estado de alteração do suspeito e da resistência apresentada durante a prisão.

O caso será apurado pela Polícia Civil, que deve investigar as circunstâncias da invasão, das ameaças e a possível existência da arma de fogo mencionada pelo autor.