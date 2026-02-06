Estudantes da rede pública têm até domingo para se inscrever no Voucher Desenvolvedor

O programa Voucher Desenvolvedor chega à reta final de inscrições em sua segunda edição, oferecendo 124 vagas gratuitas para estudantes da rede pública interessados em cursar Técnico em Desenvolvimento de Sistemas em Mato Grosso do Sul. O prazo para se inscrever encerra neste domingo (8), e as oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas.
A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Senac-MS, tem como objetivo qualificar jovens para o mercado de tecnologia, setor em plena expansão e com crescente demanda por profissionais capacitados.
Quem pode participar
Podem se candidatar ao programa estudantes da rede pública que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio e tenham renda familiar per capita de até dois salários mínimos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Senac-MS, garantindo acesso simplificado para os interessados.
As vagas são distribuídas da seguinte forma:
- Campo Grande: 30 vagas
- Dourados: 30 vagas
- Ponta Porã: 30 vagas
- Corumbá: 14 vagas
- Três Lagoas: 20 vagas
Curso técnico gratuito em desenvolvimento de sistemas
O curso possui 1.200 horas de duração, com conteúdo teórico e prático, voltado para atender a crescente demanda do setor de tecnologia. Além da formação técnica, o programa oferece a possibilidade de estágio a partir do sexto mês, proporcionando experiência prática e aumentando a empregabilidade dos participantes.
A primeira edição do programa foi considerada um sucesso: 238 alunos concluíram o curso, muitos deles entrando no mercado de trabalho local em setores de tecnologia e inovação, comprovando a relevância do programa para o desenvolvimento econômico e social do Estado.
Conectando educação e mercado
O Voucher Desenvolvedor faz parte do MS Qualifica, Plano de Qualificação Profissional para a Produtividade e o Emprego em Mato Grosso do Sul. O objetivo é promover capacitação em áreas estratégicas do mercado de trabalho, garantindo que a mão de obra esteja preparada para atender à demanda crescente, especialmente em setores tecnológicos, onde vagas não são preenchidas por falta de qualificação adequada.
O programa reforça a inclusão digital e a democratização do acesso à formação profissional, especialmente para estudantes da rede pública que buscam primeira oportunidade de qualificação técnica ou desejam ampliar suas perspectivas de carreira.
Impacto na economia e desenvolvimento regional
O setor de tecnologia é um dos segmentos que mais cresce no Brasil e no mundo, e a falta de profissionais qualificados é uma das principais barreiras para o desenvolvimento de novos negócios e startups. Ao capacitar jovens de cinco cidades do Estado, o programa contribui para o fortalecimento da economia regional, oferecendo profissionais preparados para atuar em empresas de tecnologia, serviços digitais e projetos de inovação.
“O programa Voucher Desenvolvedor atende a uma demanda clara do mercado. Identificamos a necessidade de profissionais capacitados nesta área, que também contempla alunos da rede pública, permitindo que esses jovens estejam preparados para atuar em um setor em expansão”, afirmou o governador Eduardo Riedel.
Como se inscrever
Os interessados devem acessar o site do Senac-MS e preencher a inscrição antes do prazo final, domingo (8). É fundamental que os candidatos atendam aos requisitos de escolaridade e renda para garantir a participação no processo seletivo.
Com vagas limitadas, a iniciativa reforça a importância da proatividade do estudante, que precisa se inscrever dentro do prazo para não perder a oportunidade de qualificação gratuita e acesso a uma carreira promissora em tecnologia.