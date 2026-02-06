Veículos de Comunicação
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Estudantes da rede pública têm até domingo para se inscrever no Voucher Desenvolvedor

Gabriela Porto

Estudantes da rede pública podem se inscrever no Voucher Desenvolvedor para formação gratuita em desenvolvimento de sistemas. - Foto: Álvaro Rezende/Secom
Estudantes da rede pública podem se inscrever no Voucher Desenvolvedor para formação gratuita em desenvolvimento de sistemas. - Foto: Álvaro Rezende/Secom

O programa Voucher Desenvolvedor chega à reta final de inscrições em sua segunda edição, oferecendo 124 vagas gratuitas para estudantes da rede pública interessados em cursar Técnico em Desenvolvimento de Sistemas em Mato Grosso do Sul. O prazo para se inscrever encerra neste domingo (8), e as oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas.

A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Senac-MS, tem como objetivo qualificar jovens para o mercado de tecnologia, setor em plena expansão e com crescente demanda por profissionais capacitados.

Quem pode participar

Podem se candidatar ao programa estudantes da rede pública que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio e tenham renda familiar per capita de até dois salários mínimos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Senac-MS, garantindo acesso simplificado para os interessados.

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

  • Campo Grande: 30 vagas
  • Dourados: 30 vagas
  • Ponta Porã: 30 vagas
  • Corumbá: 14 vagas
  • Três Lagoas: 20 vagas

Curso técnico gratuito em desenvolvimento de sistemas

O curso possui 1.200 horas de duração, com conteúdo teórico e prático, voltado para atender a crescente demanda do setor de tecnologia. Além da formação técnica, o programa oferece a possibilidade de estágio a partir do sexto mês, proporcionando experiência prática e aumentando a empregabilidade dos participantes.

A primeira edição do programa foi considerada um sucesso: 238 alunos concluíram o curso, muitos deles entrando no mercado de trabalho local em setores de tecnologia e inovação, comprovando a relevância do programa para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Conectando educação e mercado

O Voucher Desenvolvedor faz parte do MS Qualifica, Plano de Qualificação Profissional para a Produtividade e o Emprego em Mato Grosso do Sul. O objetivo é promover capacitação em áreas estratégicas do mercado de trabalho, garantindo que a mão de obra esteja preparada para atender à demanda crescente, especialmente em setores tecnológicos, onde vagas não são preenchidas por falta de qualificação adequada.

O programa reforça a inclusão digital e a democratização do acesso à formação profissional, especialmente para estudantes da rede pública que buscam primeira oportunidade de qualificação técnica ou desejam ampliar suas perspectivas de carreira.

Impacto na economia e desenvolvimento regional

O setor de tecnologia é um dos segmentos que mais cresce no Brasil e no mundo, e a falta de profissionais qualificados é uma das principais barreiras para o desenvolvimento de novos negócios e startups. Ao capacitar jovens de cinco cidades do Estado, o programa contribui para o fortalecimento da economia regional, oferecendo profissionais preparados para atuar em empresas de tecnologia, serviços digitais e projetos de inovação.

“O programa Voucher Desenvolvedor atende a uma demanda clara do mercado. Identificamos a necessidade de profissionais capacitados nesta área, que também contempla alunos da rede pública, permitindo que esses jovens estejam preparados para atuar em um setor em expansão”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site do Senac-MS e preencher a inscrição antes do prazo final, domingo (8). É fundamental que os candidatos atendam aos requisitos de escolaridade e renda para garantir a participação no processo seletivo.

Com vagas limitadas, a iniciativa reforça a importância da proatividade do estudante, que precisa se inscrever dentro do prazo para não perder a oportunidade de qualificação gratuita e acesso a uma carreira promissora em tecnologia.

