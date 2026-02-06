Estudantes da rede pública têm até domingo para se inscrever no Voucher Desenvolvedor

O programa Voucher Desenvolvedor chega à reta final de inscrições em sua segunda edição, oferecendo 124 vagas gratuitas para estudantes da rede pública interessados em cursar Técnico em Desenvolvimento de Sistemas em Mato Grosso do Sul. O prazo para se inscrever encerra neste domingo (8), e as oportunidades estão distribuídas entre as cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Corumbá e Três Lagoas.

A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Senac-MS, tem como objetivo qualificar jovens para o mercado de tecnologia, setor em plena expansão e com crescente demanda por profissionais capacitados.

Quem pode participar

Podem se candidatar ao programa estudantes da rede pública que estejam cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio e tenham renda familiar per capita de até dois salários mínimos. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site do Senac-MS, garantindo acesso simplificado para os interessados.

As vagas são distribuídas da seguinte forma:

Campo Grande: 30 vagas

30 vagas Dourados: 30 vagas

30 vagas Ponta Porã: 30 vagas

30 vagas Corumbá: 14 vagas

14 vagas Três Lagoas: 20 vagas

Curso técnico gratuito em desenvolvimento de sistemas

O curso possui 1.200 horas de duração, com conteúdo teórico e prático, voltado para atender a crescente demanda do setor de tecnologia. Além da formação técnica, o programa oferece a possibilidade de estágio a partir do sexto mês, proporcionando experiência prática e aumentando a empregabilidade dos participantes.

A primeira edição do programa foi considerada um sucesso: 238 alunos concluíram o curso, muitos deles entrando no mercado de trabalho local em setores de tecnologia e inovação, comprovando a relevância do programa para o desenvolvimento econômico e social do Estado.