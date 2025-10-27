Walter Carneiro Júnior assume Casa Civil de MS com saída de Eduardo Rocha

O governador de Mato Grosso do Sul oficializou na sexta-feira (24) mudanças no primeiro escalão do governo. O secretário de Estado da Casa Civil, João Eduardo Barbosa Rocha, foi exonerado a pedido, e o cargo passa a ser ocupado por Walter Benedito Carneiro Júnior, que atuava como secretário-adjunto da pasta.

As exonerações e a nomeação foram publicadas no Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (27), e têm efeito imediato. A troca ocorre depois de reunião de trabalho com a equipe administrativa do governo (23). Em conversa com a imprensa, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), destacou o trabalho de Rocha à frente da secretaria.

“A reunião serviu também para nos despedirmos do secretário Eduardo Rocha, que recebeu os agradecimentos de todos do governo pelo extraordinário trabalho que realizou. O Walter Carneiro Filho passa a coordenar uma pasta muito importante”, afirmou Barbosinha.

Durante três anos na Casa Civil, Eduardo Rocha foi responsável por coordenar o trabalho de conexão entre o governo e os municípios, eixo central da atual gestão, voltado ao fortalecimento do municipalismo.