Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Walter Carneiro Júnior assume Casa Civil de MS com saída de Eduardo Rocha

As exonerações e a nomeação foram publicadas nesta segunda-feira no Diário Oficial

Karina Anunciato

Da esquerda para a direita: Walter Carneiro Junior, Barbosinha, Eduardo Rocha (Foto: Reprodução/ Governo de MS)
Da esquerda para a direita: Walter Carneiro Junior, Barbosinha, Eduardo Rocha (Foto: Reprodução/ Governo de MS)

O governador de Mato Grosso do Sul oficializou na sexta-feira (24) mudanças no primeiro escalão do governo. O secretário de Estado da Casa Civil, João Eduardo Barbosa Rocha, foi exonerado a pedido, e o cargo passa a ser ocupado por Walter Benedito Carneiro Júnior, que atuava como secretário-adjunto da pasta.

As exonerações e a nomeação foram publicadas no Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (27), e têm efeito imediato. A troca ocorre depois de reunião de trabalho com a equipe administrativa do governo (23). Em conversa com a imprensa, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), destacou o trabalho de Rocha à frente da secretaria.

“A reunião serviu também para nos despedirmos do secretário Eduardo Rocha, que recebeu os agradecimentos de todos do governo pelo extraordinário trabalho que realizou. O Walter Carneiro Filho passa a coordenar uma pasta muito importante”, afirmou Barbosinha.

Durante três anos na Casa Civil, Eduardo Rocha foi responsável por coordenar o trabalho de conexão entre o governo e os municípios, eixo central da atual gestão, voltado ao fortalecimento do municipalismo.

“Saio satisfeito, com dever cumprido. Tocamos o MS Ativo 1 e o MS Ativo 2, ganhamos um prêmio nacional por esses programas, que integraram os municípios ao governo. Acho que fiz o meu papel”, declarou Rocha.

Notícias Relacionadas

Mudanças na Casa Civil

O novo titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, afirmou que a gestão seguirá o mesmo foco.

“Vamos continuar o trabalho de relação com os municípios e com a Assembleia Legislativa, fortalecendo a entrega das políticas públicas e aproximando o governo das prefeituras”, disse Carneiro Júnior.

Barbosinha reforçou que a secretaria continuará com atuação política e institucional, mantendo o diálogo com prefeitos e parlamentares. “O Eduardo estreitou muito o relacionamento de municípios e vereadores com a Casa Civil. Vamos fortalecer esse projeto de governo que busca cada vez mais se aproximar dos municípios”, concluiu o vice-governador.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos