Walter Carneiro Júnior assume Casa Civil de MS com saída de Eduardo Rocha

O governador de Mato Grosso do Sul oficializou na sexta-feira (24) mudanças no primeiro escalão do governo. O secretário de Estado da Casa Civil, João Eduardo Barbosa Rocha, foi exonerado a pedido, e o cargo passa a ser ocupado por Walter Benedito Carneiro Júnior, que atuava como secretário-adjunto da pasta.
As exonerações e a nomeação foram publicadas no Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (27), e têm efeito imediato. A troca ocorre depois de reunião de trabalho com a equipe administrativa do governo (23). Em conversa com a imprensa, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), destacou o trabalho de Rocha à frente da secretaria.
“A reunião serviu também para nos despedirmos do secretário Eduardo Rocha, que recebeu os agradecimentos de todos do governo pelo extraordinário trabalho que realizou. O Walter Carneiro Filho passa a coordenar uma pasta muito importante”, afirmou Barbosinha.
Durante três anos na Casa Civil, Eduardo Rocha foi responsável por coordenar o trabalho de conexão entre o governo e os municípios, eixo central da atual gestão, voltado ao fortalecimento do municipalismo.
“Saio satisfeito, com dever cumprido. Tocamos o MS Ativo 1 e o MS Ativo 2, ganhamos um prêmio nacional por esses programas, que integraram os municípios ao governo. Acho que fiz o meu papel”, declarou Rocha.
Mudanças na Casa Civil
O novo titular da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, afirmou que a gestão seguirá o mesmo foco.
“Vamos continuar o trabalho de relação com os municípios e com a Assembleia Legislativa, fortalecendo a entrega das políticas públicas e aproximando o governo das prefeituras”, disse Carneiro Júnior.
Barbosinha reforçou que a secretaria continuará com atuação política e institucional, mantendo o diálogo com prefeitos e parlamentares. “O Eduardo estreitou muito o relacionamento de municípios e vereadores com a Casa Civil. Vamos fortalecer esse projeto de governo que busca cada vez mais se aproximar dos municípios”, concluiu o vice-governador.