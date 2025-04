Sindha MS realiza workshop sobre hospitalidade e motelaria

O Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Mato Grosso do Sul (Sindha MS), em parceria com o Sebrae, realiza nos dias 22, 23 e 24 de abril o 2º Workshop de Hospitalidade & Fórum de Gestão Moteleira. O evento será realizado na sede do Sebrae, em Campo Grande, com programação gratuita para associados e desconto para públicos específicos.

Durante os três dias de atividades, os participantes terão acesso a palestras, mesas redondas, oficinas práticas, consultorias e uma minifeira com expositores do setor. Entre os temas abordados estão saúde mental, gestão de talentos, prevenção de riscos, compliance, mercado de trabalho e inovação na motelaria.

A minifeira e mesas de negócios ocorrerão nos dias 22 e 23, com expositores como Sebrae, Senac, Raízen e marcas de enxovais e cosméticos. Consultorias nas áreas jurídica, contábil, segurança do trabalho e engenharia ambiental serão oferecidas mediante agendamento.

No primeiro dia, o Workshop de Hospitalidade trará discussões sobre qualificação profissional e o uso do Benefício Social Familiar (BSF). Uma mesa redonda debaterá a responsabilidade empresarial quanto à saúde mental.

No segundo dia, as palestras enfocam a retenção de talentos e o engajamento de equipes multigeracionais. O último dia do evento será dedicado a bate-papos sobre conformidade jurídica e ambiental.

A programação do Fórum de Gestão Moteleira ocorre nas tardes dos dias 23 e 24, com palestra sobre transformação do setor moteleiro e oficinas práticas no Senac Turismo e Gastronomia.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas online. Os ingressos custam R$ 150, com 50% de desconto para comerciários com Cartão do Sesc, estudantes, doadores de sangue, MEIs e empresas de pequeno porte.

A programação foi cuidadosamente estruturada pelo Sindha MS para contemplar os principais desafios enfrentados pelo setor. As oficinas práticas foram organizadas com número limitado de participantes para garantir a efetividade do aprendizado.

Importante frisar que as oficinas têm número limitado de vagas e os interessados devem se inscrever, solicitando o link pelo email [email protected]

Serviço



2º Workshop de Hospitalidade & Fórum de Gestão Moteleira

Dias 22, 23 e 24 de Abril

Auditório e Sala de Vidro do Sebrae: Av. Mato Grosso, 1661

Evento gratuito para associados Sindha MS

Valor do Ingresso: R$ 150,00

Desconto de 50% para: comerciários com o Cartão do SESC, CNPJs EI, MEI, ME ou EPP, estudantes e doadores de sangue/medula

Clique aqui para ver a programação completa e fazer sua inscrição inscrições.

Informações: 99201-2824 (WhatsApp)