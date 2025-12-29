Além do futebol, escolas estaduais de MS ampliam aulas com Projeto de Yoga

A rotina das escolas públicas costuma ser associada ao esporte tradicional, e quase sempre, às quadras. No entanto, em Campo Grande, uma parte da Rede Estadual de Ensino vem sendo direcionada a uma proposta que foge do “apito e bola”: o Projeto Especial de Yoga, vinculado ao Programa MS Desporto Escolar (PRODESC/MS). A iniciativa tem sido apresentada como ferramenta de apoio pedagógico e, ao mesmo tempo, como estratégia prática para lidar com efeitos que já aparecem na sala de aula, como estresse, ansiedade e queda de concentração.

Nesse recorte, a Yoga não tem sido tratada apenas como exercício. Pelo contrário: a prática vem sendo defendida como um conjunto de técnicas, sobretudo de respiração e controle corporal, que pode ser levado para o cotidiano do estudante. Assim, além do condicionamento físico, a ideia é que o aluno aprenda recursos para organizar emoções, reduzir tensão e, consequentemente, se relacionar melhor com colegas e professores, reforçando um ambiente escolar mais estável, empático e respeitoso.

O projeto será desenvolvido exclusivamente em unidades estaduais de Campo Grande e, além disso, será aplicado com carga horária de 10 horas-aula semanais por escola.