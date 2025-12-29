Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

EDUCAÇÃO

Além do futebol, escolas estaduais de MS ampliam aulas com Projeto de Yoga

Iniciativa do PRODESC/MS leva práticas de respiração e controle corporal a escolas estaduais da Capital como estratégia pedagógica para promover bem-estar emocional e melhorar o ambiente escolar

Arthur Ayres e Adriano Hany

Projeto de Yoga do PRODESC/MS aposta em respiração, equilíbrio emocional e foco em unidades da Rede Estadual - Foto: Divulgação/SED-MS
Projeto de Yoga do PRODESC/MS aposta em respiração, equilíbrio emocional e foco em unidades da Rede Estadual - Foto: Divulgação/SED-MS

A rotina das escolas públicas costuma ser associada ao esporte tradicional, e quase sempre, às quadras. No entanto, em Campo Grande, uma parte da Rede Estadual de Ensino vem sendo direcionada a uma proposta que foge do “apito e bola”: o Projeto Especial de Yoga, vinculado ao Programa MS Desporto Escolar (PRODESC/MS). A iniciativa tem sido apresentada como ferramenta de apoio pedagógico e, ao mesmo tempo, como estratégia prática para lidar com efeitos que já aparecem na sala de aula, como estresse, ansiedade e queda de concentração.

Nesse recorte, a Yoga não tem sido tratada apenas como exercício. Pelo contrário: a prática vem sendo defendida como um conjunto de técnicas, sobretudo de respiração e controle corporal, que pode ser levado para o cotidiano do estudante. Assim, além do condicionamento físico, a ideia é que o aluno aprenda recursos para organizar emoções, reduzir tensão e, consequentemente, se relacionar melhor com colegas e professores, reforçando um ambiente escolar mais estável, empático e respeitoso.

O projeto será desenvolvido exclusivamente em unidades estaduais de Campo Grande e, além disso, será aplicado com carga horária de 10 horas-aula semanais por escola.

Notícias Relacionadas

Segundo a previsão apresentada, as escolas contempladas são:

  • EE Joaquim Murtinho;
  • EE Lúcia Martins Coelho;
  • EE Maria Constança de Barros Machado;
  • EE Professor Henrique Ciryllo Correa;
  • EE Professora Fausta Garcia Bueno;
  • EE Professora Joelina de Almeida Xavier.

Ao mesmo tempo, o perfil exigido do profissional foi desenhado com regras diferentes das modalidades esportivas convencionais. Enquanto, em geral, o treinamento desportivo pede licenciatura em Educação Física e registro profissional, no caso do Yoga o requisito foi definido como licenciatura em qualquer área, obrigatoriamente acompanhada de certificado de formação em Yoga. Dessa forma, a função não fica restrita ao caminho tradicional do esporte, ainda que a condução técnica siga sendo cobrada.

Por fim, a seleção será feita por análise curricular. Nessa etapa, experiência como ministrante em cursos ou eventos, participação em congressos e tempo de atuação na modalidade tendem a ser considerados na pontuação, de modo que o histórico do candidato pese na escolha final, e consequentemente, no formato que as aulas vão assumir dentro das escolas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos