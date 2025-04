Sessão na Alems é suspensa após Zeca chamar polícia de "droga" e Davi dizer que "droga é seu partido"

A sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), realizada nesta terça-feira (29), foi interrompida após um intenso bate-boca entre parlamentares, motivado por divergências em torno da atuação da polícia na desocupação de uma propriedade rural no estado.

O ponto de partida do conflito foi a apresentação de moções opostas. O deputado João Henrique (PL) propôs uma moção de aplausos à ação da polícia. Em contrapartida, Zeca do PT apresentou uma moção de repúdio ao ocorrido. Em seguida, Coronel David (PL) também apresentou sua moção, desta vez contra o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), criticando ações que, segundo ele, causam transtornos à população.

A deputada Gleice Jane (PT) questionou se o posicionamento de Coronel David se aplicava também aos grupos que acamparam por meses em frente a quartéis, em atos antidemocráticos. Em resposta, o deputado afirmou que a atuação da polícia é baseada em legalidade e não em motivações políticas.

Zeca do PT, ex-governador do estado, rebateu com veemência. Para ele, o argumento da legalidade era “balela”, já que, segundo afirmou, pessoas acamparam durante quatro meses para tentar um golpe contra a democracia sem que houvesse qualquer reação da polícia.