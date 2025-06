Zema se afastará do governo em março e será pré-candidato à presidência em 2026, afirma vice-governador

Durante entrevista exclusiva ao Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande, o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões de Almeida (NOVO), falou sobre a importância da sucessão política e os desafios enfrentados por Minas Gerais e o Brasil. Simões comentou a necessidade de preparar novas lideranças para dar continuidade aos projetos em andamento e garantir o progresso do Estado.

“A sucessão política é um processo necessário para garantir que as ideias e os projetos que já estão em andamento não se percam com a mudança de liderança. Precisamos de novos nomes que estejam prontos para assumir as responsabilidades e continuar o trabalho”, afirmou Simões.

Zema como pré-candidato à presidência em 2026

Simões também confirmou que o governador Romeu Zema (NOVO) será pré-candidato à presidência nas eleições de 2026, destacando que Zema se afastará do cargo em março do próximo ano para se dedicar ao projeto nacional.

“O governador Zema, com sua postura ética, já decidiu que se afastará do governo para focar na sua candidatura presidencial. Ele está preparado para enfrentar o desafio de representar o Brasil”, disse Simões.

Sucessão em Minas: Simões confirma candidatura em 2026

Simões reforçou que a sucessão em Minas Gerais está bem planejada, e que ele próprio deve disputar o cargo de governador em 2026. “A sucessão em Minas é um processo bem estruturado, e estou pronto para continuar o trabalho iniciado pelo Zema”, afirmou, destacando que a preparação para o futuro do Estado é uma prioridade.

Nikolas Ferreira e seu impacto no cenário político

Em relação ao crescimento político de Nikolas Ferreira (PL), deputado federal mais votado de Minas, Simões destacou que ele deve se consolidar como o deputado mais votado da história do Brasil nas próximas eleições.

“Nikolas Ferreira é uma liderança forte, e não tenho dúvidas de que ele será o deputado mais votado do Brasil nas próximas eleições. Ele tem uma capacidade de mobilização impressionante”, declarou Simões.

Minas Gerais e Mato Grosso do Sul: Parceria que gera resultados

Ao abordar a parceria entre Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, o vice-governador expressou sua satisfação com as conquistas de ambos os estados, especialmente no setor da indústria de celulose e produção de carne.

“Minas e Mato Grosso do Sul têm trabalhado muito bem juntos. A indústria de celulose e a produção de carne são apenas dois exemplos de como a parceria entre os estados pode gerar resultados positivos para o país”, comentou Simões.

A governança e a transparência no processo sucessório

Simões também destacou a importância da governança e da transparência no processo sucessório. “A sucessão não é apenas sobre transferir poder. É sobre garantir que a próxima geração de líderes esteja preparada para enfrentar os desafios e para manter o foco no progresso da população”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra: