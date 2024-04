10ª edição do Encontro de Gestores discute as atividades pecuárias e seus desafios

César Franzon, da Terra Desenvolvimento Agropecuária, esteve no CBN Agro para falar sobre o "Encontro de Gestores" que discute as atividades pecuárias e seus desafios que vão desde as oscilações do mercado até questões ambientais e como desenvolver competências para enfrentar desafios e transformá-los em oportunidades de crescimento.

Na 10ª edição do Encontro de Gestores, serão apresentados e debatidos aspectos para a gestão eficiente até a adoção de tecnologias inovadoras, capacitação da equipe e a implementação de práticas sustentáveis.



