10º Encontro de Gestores: Uma grande oportunidade para o setor agropecuário

A Terra Desenvolvimento Agropecuário realiza o 10º Encontro de Gestores, que acontecerá nos dias 09 e 10 de abril, em Campo Grande, MS. O evento promete ser uma ótima oportunidade para todos os envolvidos no setor agropecuário, reunindo produtores, pesquisadores e representantes de diversas empresas renomadas.

Com uma agenda repleta de palestrantes especializados, o evento abordará uma diversos temas para o sucesso do agronegócio. Desde questões técnicas e econômicas até aspectos de liderança e inovação, o Encontro de Gestores oferecerá uma visão abrangente e atualizada do setor.

Entre os palestrantes confirmados, estão renomados profissionais como Rogério Coan, zootecnista e diretor técnico da Coan Consultoria, que trará insights valiosos sobre o manejo de recria e engorda. Maurício Barros, especialista em questões tributárias no agronegócio, abordará o impacto da reforma tributária. Além disso, Thiago Carvalho discutirá o cenário do mercado e geopolítica agropecuária, enquanto Luciano Pires trará sua expertise em liderança antifrágil.

Outros palestrantes incluem Antonio Chaker, Clóvis de Barros Filho, Paulo Prohmann, que irá falar sobre intensificação na cria, e Ricardo Arantes, com sua palestra sobre performance de pessoas dentro das fazendas. Além da programação das palestras, o evento oferece diversos workshops, ministrados por especialistas em áreas como cálculo de indicadores de lucro, cria de alta performance e operações financeiras para proteção de mercado pecuário.

Além das palestras acontecerão diversos Workshops com temas variados e uma

exposição com as empresas do setor.

O evento conta com o patrocínio

OURO: Cooasgo (Sumitomo), Grupo Aguapé, Premix, Romancini, Virbac;

PRATA: Boehringer Ingelheim, Prime Agro, Nutripura, Lavoro e Metryx;

BRONZE: Agriseiva, Agroceres, Alvorada, Amireia Pajoara, Araucaria, Biogenises Bagó, CRV , Fertibase, FM, Genex ,Inttegra, Liquida, Macal, Montana Suplementos, PCO, Remisolo, Safra Sul Sementes, Sicredi, Taurus DieselBrax, União, Veredas, Vetoquinol e Co-Produção Grupo RCN.

As inscrições do 10º Encontro de Gestores estão abertas, é uma oportunidade de se conectar, aprender e inovar.

Serviço:

10º Encontro de Gestores

9 e 10 de abril, Shopping Bosques dos Ipes, Campo Grande, MS

Inscrições através do site: https://encontrogestores.agr.br/

Por Agência Agrovenki